La sorprendente reacción de Irene Rosales al arrepentimiento de Kiko Rivera por sus ataques contra Isabel Pantoja

Han pasado casi tres meses desde que Kiko Rivera sufría un pequeño ictus que le hizo cambiar radicalmente su modo de vida. Ahora, visiblemente recuperado, ha vuelto a reaparecer en un programa de televisión y lo ha hecho en el programa que Bertín Osborne presenta en Canal Sur, ‘El show de Bertín’, donde se ha mostrado muy arrepentido por los durísimos ataques que en el pasado dedicó a su madre, con la que no oculta que le encantaría reconciliarse y recuperar el tiempo perdido.

Kiko Rivera: "Somos orgullosos y especiales, mi madre no llevó bien que le dijéramos que no viniera. Y mensaje de Bertín a ISABEL "Meteros el orgullo donde os quepa" #KikoRivera @riverakiko #Bertin @elshowdebertin pic.twitter.com/AVc6qhGEHB — Maspi (@Sebasmaspons) January 28, 2023

“Me he parado a pensar y cuando te equivocas en las formas pierdes la razón. A partir de ese momento, los problemas de casa se solucionan en casa. Lo único que me ha dado la televisión es dinero y me estaba matando por dentro. Prefiero ganar menos dinero” ha confesado. ”Necesito un abrazo de mi madre porque no se puede comparar con nada, pero los dos somos muy orgullosos” añadía, justificando así que todavía no se haya producido su ansiado reencuentro con la tonadillera.

Unas declaraciones que por el momento se desconoce si han tenido algún efecto en Isabel Pantoja, pero a las que ya ha reaccionado Irene Rosales, desmarcándose de su marido y dejando claro que ella no va a cambiar su actitud (por lo menos públicamente) con las preguntas relacionadas con su suegra.

”Eso es cosa de mi marido. Lo mío se queda en casa. Yo respeto mucho obviamente todo lo que ha dicho y más, pero es que yo no voy a entrar a hablar absolutamente nada. Yo solo hablo de lo que me suceda a mí como persona o lo que le suceda a mí marido en común, pero lo que tenga que ver su familia, no entro más” ha asegurado, dejando en el aire si le gustaría que Kiko se reconciliase con la tonadillera.