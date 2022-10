Irene Rosales, agotada, de nuevo en el médico tras el ictus de Kiko Rivera: “Estoy muerta”

Han sido unos días de lo más complicados no solo para Kiko Rivera, que sufrió un ictus el pasado viernes de madrugada, sino para toda su familia. En el caso de su esposa, Irene Rosales, no se ha separado de él en todo momento y tan solo abandonaba el hospital unas pocas horas para asearse y cambiarse de ropa. Ahora que el DJ ha recibido el alta, la excolaboradora de “Viva la vida” tampoco le quita ojo de encima y sigue pendiente de él casi las 24 horas del día.

Por si esta situación no fuera suficiente, Irene Rosales acaba de revelar en sus redes sociales que se ha visto obligada a volver al médico solo unas pocas horas después de que Kiko Rivera recibiera el alta, pero en esta ocasión es por su hija Carlota. Al parecer, la pequeña se constipó hace tiempo y todavía no se ha curado del todo. “Ya avisé la semana pasada de que estaban malitas las peques. Pues aquí con Carloti, que sigue resfriada”, señala la influencer en su cuenta de Instagram, junto a una imagen en el que ella y la niña aparecen en el centro de salud.

Irene Rosales en el centro de salud FOTO: Irene Rosales Instagram

Ha sido una semana dura de hospitales y visitas médicas que han dejado completamente agotada a Irene Rosales. Como prueba, una serie de fotografías que su hija ha inmortalizado mientras esperaban a ser atendidas en la consulta, y que muestran a la esposa de Kiko Rivera visiblemente cansada. “Carlota se entretiene haciéndome fotos y yo estoy muerta”, se queja la influencer, que aprovecha para cerrar los ojos y descansar un poco en la sala de espera.

Polémica incluida

Más allá de los problemas de salud a los que la familia ha tenido que hacer frente, la polémica que ha rodeado a la ausencia de Isabel Pantoja en el hospital donde se encontraba su hijo también ha hecho mella en Irene Rosales. Muchos la han señalado como culpable de la situación, acusándola de pedir a la tonadillera y a Isa Pantoja que no visitaran al DJ durante su ingreso. Aunque no se ha pronunciado al respecto, sí ha dejado claro en su cuenta de Instagram que está “harta de leer tantas mentiras” y que no dará pábulo a ninguna de ellas porque “mi única preocupación ahora es que mi marido esté al 100 %”.