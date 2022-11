Kiko Rivera reaparece públicamente tras su ictus: “Pensé que de ésta no salía”

Varias semanas después de sufrir un ictus, Kiko Rivera ha reaparecido en su perfil de Twitch, una de las redes sociales a las que más tiempo dedica, para comparecer en directo ante sus seguidores y emitir un comunicado que se recoge, íntegramente, a continuación:

“Quizás este sea el directo más especial e importante de toda mi vida. Seré breve porque será en forma de comunicado. Como sabéis, el pasado 20 de octubre sufrí un ictus que afectó a toda la parte izquierda de mi cuerpo, dejándome la cara y el brazo completamente paralizados. Si os soy sincero, fue el mayor susto de mi vida y realmente pensé que de ésta no salía. Como podéis comprobar, no ha dejado ninguna secuela importante. Aquí podéis verlo: muevo los brazos, las manos... Tengo la cara completamente bien”, comienza diciendo Kiko Rivera.

“Pero sí ha cambiado mi vida para siempre. He dejado de fumar, como muy sano a diario y hago deporte, aunque sin esfuerzos, por prescripción médica. Estoy en tratamiento con mi fisioterapeuta casi a diario, que gracias a ella y a sus conocimientos, todo ha vuelto a su sitio. La boca se me dobló y me quedé sin fuerza en el brazo, sin sentirlo casi, perdí el equilibrio... También he empezado un tratamiento con mi psicóloga”, añade.

También se ha pronunciado sobre las últimas publicaciones que aseguraban que concedería una entrevista dentro de poco: “Esto mismo que estoy haciendo aquí, podría haberlo hecho en otro medio de comunicación remunerado. Lo he valorado, pero he decidido, por mi salud, retomar mi vida con total normalidad. Realizar una exclusiva, económicamente, viene bien a cualquiera, pero después me expongo a que los compañeros me pregunten en la puerta de casa. Retomo mi vida con normalidad dejando a un lado conflictos y temas familiares. Mi salud está por encima de todo”.

Después, el DJ señala que “ahora solo quiero llevar a mis hijas al colegio, salir con mi mujer a cenar, disfrutar de mis amigos, de vosotros, aquí, en casa, como hacemos cada día. Sobre todo, me voy a centrar en mi trabajo, que es mi música, porque no quiero que mi vida personal vuelva a eclipsar las horas que mi equipo y yo dedicamos a la música. Cientos de eventos realizados, muchos kilómetros, vuelos, etc. Yo mismo he provocado con mis temas personales que esto no sea noticia de interés, dándole más relevancia a mi vida privada. Siento que deben interesar otros aspectos de mi vida. Ahora mi vida estará centrada en mis nuevos hábitos, en mi familia y en mi trabajo. Soy un nuevo Kiko que espera vivir muchos años más y no recibir más sustos como el que hemos recibido”.

Para terminar, Kiko Rivera expone que “no quiero acabar sin agradecer a todas las personas que han estado conmigo desde el minuto uno, sobre todo a mi mujer, que no se ha separado nunca de mí. Ella, junto a mis hijos, son mi vida y mi familia. También quiero agradecer los miles de mensajes que he recibido. Gracias de todo corazón. Ahora necesito un tiempo para recuperarme al 100 % pero prontito estaré haciendo lo que más me gusta en el mundo, que no es otra cosa que disfrutar con vosotros en un escenario. Mientras, estaré todo lo activo que mi nuevo horario me permita en mis redes sociales, para pasar buenos ratos con mis seguidores. Quiero mandar un fuerte abrazo a todos y deciros que gracias, una vez más, por estar ahí conmigo. Nos vemos mañana, si Dios quiere y nos lo permite, retomando mis directos diarios. Gracias de nuevo por estar conmigo, os quiero y hasta mañana”.