El nuevo dardo de Ágatha Ruiz de la Prada a Carmen Lomana: “A mí me gusta trabajar, pero ella no sé en qué trabaja”

Es conocido por todos que la relación entre Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana no es precisamente idílica en la actualidad. Ambas ya han manifestado en varias ocasiones las diferencias que tienen la una con la otra, provocando una diversidad de opiniones entre los usuarios de las redes sociales.

La tensión entre ellas crece por momentos y parece que ninguna puede disimular la poca simpatía que siente hacia la otra, todo ello viene, en gran parte, a raíz de las últimas declaraciones de la diseñadora, en las que cargó indirectamente contra la socialité al asegurar que existía “mucha gente sinvergüenza” que se apunta al “team Shakira” y se posiciona en contra de Gerard Piqué aunque tenga amigas que sean “lo peor”.

Carmen Lomana, con Ágatha Ruiz de la Prada en los premios de la revista «Interiores»

Unas palabras a las que Lomana respondió afirmando que Ágatha decía “muchas idioteces” y que “solo le gustaba hacer portadas”. Un dardo al que Ágatha también ha querido dar réplica, asegurando que, aunque no piensa entrar en una guerra, esas portadas de las que habla Carmen, son las que le gustaría hacer a ella: “A mí me gusta trabajar, ya lo sabes tú. Ella no sé en qué trabaja. ¿Tú lo sabes?” ha zanjado, dejando entrever que la leonesa no tiene ni oficio ni beneficio.

Lejos de quedarse callada, Carmen le ha devuelto el misil explicando que “nunca he tenido mucha afición por las portadas, porque nunca he dado ningún escándalo, ni me caso ni me divorcio, ni cuento mi vida, entonces no... Ella sabe que trabajo muchísimo. Cuando empecé a trabajar en televisión, ella estaba asombrada y siempre me preguntaba. Nos conocemos hace mucho y es divertido que se haya montado esta especie de...” añade, destacando que su intención no de la de tener ningún conflicto mediático con escritora.