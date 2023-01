Ágatha Ruiz de la Prada: “Hay gente que apoya a Shakira, pero tiene amigas que son lo peor”

Ágatha Ruiz de la Prada lleva su apuesta por la vanguardia más allá de la moda, y se posiciona tan a favor de los vehículos sostenibles que se ha convertido en la nueva embajadora de Fiat España, atraída por su gama de coches eléctricos. “Estoy feliz porque es un coche 100 % eléctrico y yo sueño con estas cosas desde hace 40 o 50 años. Es una maravilla. El otro día estuve en Estocolmo y no se oía nada por las calles. Imagínate que hay gente que no crea en el cambio climático, pero, ¿quién no va a querer silencio en sus calles? Es tan emocionante el cambio que estamos dando”, reflexiona.

Aunque reconoce que todavía conduce un poco “regulín porque, aunque sea un coche fantástico, aún no le tengo cogido el truco. Se me enciende la música y no sé cómo apagarla”, de la Prada disfruta al mando del vehículo, pero siempre “despacio, disfrutando del paisaje”. Como todos los conductores, son muchos los momentos especiales que ha vivido a bordo de un vehículo, ya sea en marcha o parado, aunque prefiere no entrar en detalles sobre los más íntimos: “De eso hace muchos años, miles”.

Ágatha Ruiz de la Prada FOTO: 7 y Acción

A pesar de que celebra que, gracias al Ayuntamiento de Madrid, los vehículos eléctricos no tienen que pagar para acceder a la almendra central, sí que lanza una tajante petición al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida: “Llevo nueve años peleando por los enchufes. Ya lo hacía antes de tener un coche eléctrico. Yo tengo un párking que es propiedad del Ayuntamiento, y están poniendo muchos problemas a la hora de instalar un enchufe. Es un problema, porque si te compras un coche y no lo puedes enchufar… ¡Es un desastre y una vergüenza!”.

Dejando a un lado el motor, la aristócrata no ha podido evitar pronunciarse sobre la polémica protagonizada por Shakira y Gerard Piqué, y se muestra a favor de la “vendetta” musical de la cantante. «Soy del equipo de Shakira, pero hay mucha gente sinvergüenza que se apunta a este equipo y sus amigas son lo peor. Se comprende que yo esté en este lado al 100 %, y eso ha estado claro toda la vida, pero que haya otra gente que se apunte el tanto...», se queja la catalana, lanzando un claro dardo dirigido a quien lo quiera recoger. A buen entendedor, pocas palabras.

Ágatha Ruiz de la Prada en una imagen de archivo FOTO: Gtres

Esta misma postura mantiene en lo relativo a la reconciliación de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Ágatha Ruiz de la Prada desea lo mejor a la marquesa de Griñón en su boda con el empresario, pero, como Isabel Preysler, se muestra cauta y no termina de confiar en él: “Hay un refrán español que dice eso de que ‘el que tiene el vicio, o lo hace en la puerta o lo hace en el quicio”.

Por todos es sabido que, si hay alguien que no concede segundas oportunidades en este aspecto, esa es de la Prada. Por fortuna, y pese a su complicado –digamos– historial amoroso, ahora celebra encontrarse «muy bien» en el plano sentimental, y avanza sus planes con su pareja, el abogado José Manuel Díaz-Patón, de cara al próximo San Valentín: «A lo mejor vamos a Venecia».

Uno de los desfiles de Ágatha Ruiz de la Prada FOTO: Manu Fernandez AP

Sobre su futuro desfile en la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid, la diseñadora adelanta que “voy a hacer uno de los desfiles más bonitos de mi vida. Estoy muy emocionada. Voy a hacer un desfile sensacional”. Además, revela a LA RAZÓN que aprovecha su presencia en IFEMA para vender ejemplares de su biografía, “Mi historia”, en una simbiosis de cultura y moda, conceptos que siempre han ido de la mano.

Teniendo en cuenta este dulce momento que atraviesa en todos los sentidos, no es de extrañar que su única petición para el año 2023 sea de lo más sencilla: “Le pido que me quede como estoy, como decía mi abuela”.