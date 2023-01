Kiko Matamoros da la última hora sobre su estado de salud tras su paso por urgencias: “Esto podría haber derivado en un problema serio”

Este lunes ‘Sálvame’ ha vivido uno de sus mayores sustos en los últimos tiempos. El programa anunciaba que Kiko Matamoros había sufrido una subida de tensión a raíz de una información comprometida que el programa iba a emitir sobre él y su pareja, Marta López.

El equipo médico de la cadena tuvo que asistir al colaborador, quien dejó preocupados a todos sus compañeros. Una hora más tarde, y al no haber todos los medios necesarios para realizarle más pruebas, Kiko tuvo que ser trasladado a un hospital madrileño para ser atendido de forma más personalizada: “Lo primero es la salud”, decía Terelu Campos para explicar por qué han decidido no emitir, finalmente, la noticia que ha provocado la subida de tensión del tertuliano.

Terelu Campos y Kiko Matamoros FOTO: Mediaset

Visiblemente recuperado, el protagonista ha acudido este martes a su puesto como colaborador de ‘Sálvame’, y, mientras ha sido testigo del momento en el que empezó a sentirse mal, ha querido contar en primera persona qué es lo que le pasó, como se sintió y cómo se va a cuidar a partir de ahora: “Había algo en el electrocardiograma que no estaba claro del todo y me mandaron a urgencias. Tenía la tensión en 18,5 y me dieron la pastilla correspondiente pero no me bajaba. Cuando salí del hospital fui a ver a mi pareja y a tranquilizarla, porque estaba afectada por cómo estaba yo y por las noticias que le habían llegado”, ha comenzado diciendo.

“Ahora lo pienso a toro pasado y no es ninguna tontería. Una subida de tensión puede producirte un infarto cerebral o un problema serio de salud, o incluso un ictus. En urgencias me hicieron un electrocardiograma y no encontraron ninguna anomalía. La tensión a me había bajado a 16,5 y me fui después al cine a ver una película que fue un tostón”, desliza, haciendo con esto último gala de su peculiar sentido del humor.