El trágico testimonio de María José Galera sobre la hija que perdió por culpa de una parálisis cerebral

María José Galera ha vuelto a la primera línea mediática a raíz de su participación en el reality de Telecinco ‘Pesadilla en el Paraíso’. Aunque el gran público la conoce desde hace más de veinte años, lo cierto es que su vida no volvió a ser igual desde que en 2008 falleciese su hija Estefanía cuando esta tan solo tenía diecisiete años a raíz de una parálisis cerebral.

María José Galera en una imagen reciente FOTO: Telecinco

Un duro golpe tanto para la sevillana como para el resto de la familia, que vivió sin duda el momento más complicado de su vida. A pesar de las tristes circunstancias, Galera consiguió armarse de valor y volvió a rehacer su vida, convirtiéndose de nuevo en madre de dos niñas, Patricia, de 26 años, y Laura, de 19.

Ahora que la protagonista se enfrenta a su primera nominación dentro del concurso, ha aprovechado para recordar a su querida Estefanía, a ‘su niña’: “Ella está presente en la naturaleza... Hay ahí un rincón fabuloso, donde te pones a escuchar los pajaritos... para mí tiene un nombre: Estefanía. Me acuerdo mucho, hablo con ella todos los días y le digo que me cuide, que cuide a sus hermanas, a mis padres”, deslizaba recientemente sin poder evitar las lágrimas de emoción-

La vida no se lo ha puesto fácil, pero ella siempre ha resurgido de sus cenizas, soportando la peor de las pérdidas y haciéndole frente a numerosos obstáculos que se le han ido presentando a lo largo de estas dos últimas décadas. Su hija Patricia, quien se desplazó hasta la granja en la que está a su madre con el fin de apoyarla, se ha desecho en halagos hacia su progenitora: “Es una persona muy fuerte, la vida le ha puesto muchas zancadillas. Para mí es mi luz, es el significado de la lucha constante, no se rinde. No me gusta verla triste ni apagada” declaraba. “Cuánto te quiero, cariño. Me has dado una inyección de fuerza”, respondía María José.