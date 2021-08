María José Galera de ‘GH 1′, una mujer que sufrió malos tratos y que ahora está ‘desaparecida’ y lejos de la fama

Famosos

Juguete roto

María José Galera logró hacer historia en televisión tras convertirse en la primera expulsada de la primera edición de ‘Gran Hermano’, programa presentado en el año 1999 por Mercedes Milá. El breve pero intenso y tórrido romance que vivió junto a Jorge Berrocal en los once días días que estuvo viviendo en la famosa casa de Guadalix de la Sierra dio mucho que hablar.

María José Galera y Jorge Berrocal en 'Gran Hermano 1'

Después de ser expulsada por la audiencia, su compañera de piso traicionó a Galera contando públicamente que se dedicaba a ejercer la prostitución mediante anuncios clasificados. Una decisión tomada por la propia protagonista con el fin de hacer frente a los elevados gastos que necesitaba una de sus hijas, la cual acabó falleciendo unos años después. “Sigo sin entender por qué salieron cosas de mi pasado solo por participar en un concurso. No tiene nada que ver lo que yo hice con el escándalo que se montó, me sentí acorralada. Si pudiera ir atrás y supiese que iba a pasar lo que pasó, no volvería a entrar en ‘GH’ porque me etiquetaron para toda la vida. Todavía me emocionó… esto no se puede superar”, deslizó en una entrevista.

María José Galera tras salir de 'Gran Hermano 1'

María José Galera vivió en primera persona un terremoto mediático y un juicio popular de todos aquellos que la criticaban e insultaban que, con el paso de los años, ha ido disminuyendo. Y menos mal. Su vida no ha sido nada fácil en España y es por eso que decidió cruzar el charco para asentarse en México. A pesar de que sus apariciones televisivas en los últimos años se cuentan con los dedos de una mano, el pasado 2019 la andaluza se enfrentó a su entrevista más complicada en ‘Sábado Deluxe’. Allí contó cómo había sido su experiencia en el país azteca, donde montó su propio negocio de pádel. La experiencia fue bastante negativa ya que Galera presenció “tiroteos, muertes, dolor y violencia en estado puro”. Además, los socios con los que había montado el mencionado negocio la traicionaron. La suerte nunca ha estado de su lado, o no hasta entonces.

Gema López y María José Galera durante un 'Sálvame Deluxe'

Lo último que se supo de ella es que se encontraba prácticamente arruinada. La sevillana explicó en el plató del ‘Deluxe’ hace dos años que se gastó todos sus ahorros en inversiones de restaurantes y discotecas. Por otro lado aseguró que había estado trabajando un tiempo vendiendo coche aunque el contrato llegó a su fin y con ello el temido paro. la sevillana explicó a los colaboradores del programa que se gastó su dinero invirtiendo en restaurantes y discotecas “pero no ha habido suerte”. Por otro lado, confesó que le encanta la atención al cliente y que estuvo trabajando como vendedora de coches, aunque tuvo que dejarlo porque se le acabó el contrato. Hasta hace un tiempo María José ha estado viviendo en casa de su hija mayor, que es la encargada de pagar el alquiler. En una entrevista para Ecoteuve, la protagonista contó hace unos meses lo siguiente: “Estoy estudiando unas oposiciones para la administración de la Junta de Andalucía”. ¿Habrá tenido suerte la ex gran hermana en esta ocasión?