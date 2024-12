21 ideas de regalos beauty de Navidad para todos los bolsillos

La Navidad ya está aquí y, como siempre, habrá más de uno al que el tiempo se le ha echado encima. Pero que no sufran, porque a continuación cuentan con una generosa lista de regalos beauty adaptados a todos los bolsillos que sacarán del apuro a los que a pocos días para Nochebuena todavía no han comprado algún detalle para sus seres queridos.

POR MENOS DE 10 €

Pinzas para el cabello antimarcas

SEPHORA COLLECTION

Diseñadas para sujetar los mechones de pelo mientras se aplica el tratamiento de la piel o el maquillaje, estas pinzas evitan pliegues en el pelo y son antideslizantes.

6,99 / 4 pinzas

Parches de ojos de silicona reutilizables

SEPHORA COLLECTION

Estos parches de silicona reutilizables ayudan a la mejor absorción de los principios activos del cosmético que se haya aplicado sobre la piel. Sin ingredientes cosméticos, se pueden usar una y otra vez. Después de cada uso, un simple aclarado con agua los prepara para la siguiente aplicación. Este enfoque fomenta una rutina de cuidado de la piel más respetuosa con el medio ambiente al reducir los residuos.

9,99 €/1 par

Parches de ojos de silicona reutilizables Sephora Collection

Pack de 2 mascarillas nutritivas y reconfortantes

SEPHORA COLLECTION

Un par de mascarillas para manos de edición limitada, enriquecidas con manteca de mango silvestre para nutrir, reconfortar e hidratar hasta las manos más secas y devolverles la suavidad.

5,99 €

Blueberry Bounce

GLOW RECIPE

Un limpiador y desmaquillante suave, repleto de antioxidantes de arándanos, ácido hialurónico y alfahidroxiácidos suaves.

9,99 €

POR MENOS DE 20 €

El Set Regenerador e Hidratante

THE ORDINARY

Dúo de fórmulas complementarias en formato miniatura (Ácido Hialurónico 2 % + B5 y Solución de Peeling AHA 30 % + BHA 2 %), fáciles de llevar, que combinan una exfoliación eficaz y una hidratación duraderas, para iluminar y alisar la textura de la piel.

13 €

Mi amigo luminoso

SEPHORA COLLECTION

Lámpara sin cables que se carga con la luz solar y proyecta un brillo calmante que transforma cualquier espacio en un remanso de paz. ¿Lo mejor? El 100% de sus beneficios se destinan a la educación de las niñas en Camboya.

13 €

Mi amigo luminoso Sephora Collections

Gua Sha Quarzo Rosa

SEPHORA COLLECTION

Utiliza este gua sha de cuarzo rosa para masajear tu rostro y conseguir una piel más bonita y tonificada. Si se utiliza regularmente, ayuda a mejorar el aspecto del rostro gracias a sus 3 caras diferentes: un lado liso para masajear mejillas, frente y cuello; un lado redondeado para reducir las bolsas bajo los ojos; y un lado hueco para alisar los pómulos y esculpir el óvalo facial.

17,99 €

Moroccanoil Treatment Original

MOROCCANOIL

El Tratamiento Moroccanoil fue uno de los primeros productos para el cuidado del cabello a base de aceite y creó un revuelo mundial con su aceite de argán que, rico en antioxidantes y vitaminas potencia el brillo, desenreda y facilita el peinado después de cada uso. Ahora, puede lucir colgado de tu árbol de Navidad.

19 € (25 ml)

POR MENOS DE 30 €

Watermelon Glow Dew Drops

GLOW RECIPE

El famoso sérum multiusos que reduce visiblemente la aparición de manchas e hiperpigmentación con el paso del tiempo, al tiempo que deja la piel con una luminosidad rosada instantánea, en un monísimo formato de 15 ml, que colgará ideal de tu árbol de Navidad.

25 €

MoistureGlow ON The Go

MAKEUP BY MARIO

Bronze Glow, un bronce rosado con reflejos brillantes, y Rose Glow, un delicado rosa con un acabado brillante. Este magnífico par de sérums rellenadores MoistureGlow™ garantizan unos labios hidratados y voluminosos, ¡incluso durante los viajes!

28 €

Barrier Boosting Liptide Duo

BYOMA

El dúo labial definitivo para reforzar la barrera cutánea. ¿De quiénes hablamos? Del aceite Liptide Lip Oil y de la mascarilla Liptide Lip Mask. Una fórmula a base de ceramidas y péptidos que hidratan y reparan los labios día y noche.

23 €

All You Knead Is Pore Care

BENEFIT

Perfecto para tu rutina de cuidado de la piel durante las fiestas, estos mini productos refinan los poros y matifican la piel, dejándote renovada y lista para las celebraciones. ¿Puede haber mejor regalo? ¿Y más original?

25 €

All You Knead Is Pore Care BENEFIT

POR MENOS DE 50 €

Kit de 5 Labiales Aterciopelados Cream Lip Stain

SEPHORA COLLECTION

Fácil de llevar y absolutamente adorable con su estuche reutilizable, el Cream Lip Stain Set se presenta en un formato totalmente nuevo, con cinco tintes de labios en su nueva fórmula y en una selección de tonos superventas. Un set esencial disponible en edición limitada (para regalar o para quedártelo todo para ti).

35 €

La Paleta Extraordinaria

SEPHORA COLLECTION

¿Qué contiene este estuche con un gran espejo extraíble? 29 tonos increíbles (desde los más suaves a los más atrevidos), con una intensa pigmentación del color y unos acabados impresionantes (mate, brillante, metalizado y con purpurina).

45 €

Glow & Go Set

MASQMAI

¿Lista para brillar? Ya sea para ti misma o para regalar a alguien especial, este set proporciona una piel radiante y rejuvenecida. En su interior: el best-seller de la marca, Natural Beauty Eliixr (50 ml) y uno de los productos más virales, Collagen Recovery Mask (30 ml).

39 €

Jewel Crush

TOO FACED

Abre esta elegante paleta en forma de joya y déjate seducir por cuatro de los productos faciales más populares de la marca, incluido el colorete Cloud Crush en una completa gama de tonos: Golden Hour, Velvet Crush y Watermelon Rain, así como el iluminador Moon Crush en el tono Shooting Star.

47 €

The Secret To Love Kit

CHARLOTTE TILBURY

Este kit incluye el labial Matte Revolution en el galardonado tono Pillow Talk (el icónico rosa-neutro) y Love Frequency (10 ml), ¡una novedad del 2024! Esta fragancia floral y amaderada, con hipnótica esencia de rosa y seductor cashmeran, transporta a quien la huuele a un cálido mundo rebosante de amor.

43 €

POR MÁS DE 50 €

Yummy Vanilla - EDP

KAYALI

Decadente y delicioso, este cofre es el sueño de cualquier gourmet hecho realidad. De edición limitada, incluye el Eau de Parfum Yum Pistachio Gelato | 33, deliciosamente intenso (en formato de 50 ml) y el icónico Eau de Parfum Vainilla | 28 (en formato de 10 ml). Ideal para usarlos de forma individual o combinados.

95 €

Icy Nude Eyeshadow Palette

HUDA BEAUTY

Esta paleta, con 18 tonos, es la prueba de que el nude es cualquier cosa menos monótona. Con unas texturas y fórmulas suaves, cremosas e intensamente pigmentadas en una gama de acabados que van del mate orgánico al brillo cremoso. Con tonos plateados, grises, platinos, nudes, burdeos, rosas y blancos para un efecto glacial.

75 €

Icy Nude Eyeshadow Palette HUDA BEAUTY

Watermelon Glow Iconics

GLOW RECIPE

Un trío de productos a base de sandía que incluye Watermelon Glow Dew Drops, el sérum con niacinamida más vendido de la marca; Watermelon Glow Toner, un tónico refinador de poros; y Watermelon Glow Pink Juice, una hidratante sin aceites para una piel suave y radiante.

75 €

Airwrap Long Volumise

DYSON

Seca, riza, da forma y evita el cabello encrespado. Y todo ello sin calor extremo. Diseñado para dar forma a todo tipo de cabello, largos y peinados. Dos flujos de aire actúan simultáneamente sobre el cabello seco y liso para suavizar y perfeccionar el peinado, con hasta un 58% menos de encrespamiento y electricidad estática.

549 €