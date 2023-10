Aitana responde a las críticas recibidas tras su última actuación

Aitana Ocaña ha estado en el centro de atención en las últimas semanas tras el lanzamiento de su álbum 'Alpha' y el inicio de su gira en la ciudad de Valencia. Sin embargo, no fueron solo sus actuaciones en el escenario lo que la llevó a los titulares, sino los comentarios y críticas que generaron. Estas críticas surgieron principalmente debido a los bailes sensuales que realizó junto a sus bailarines durante sus presentaciones en vivo.

Estos atrevidos movimientos sorprendieron a los padres y madres que asistieron a sus conciertos con sus hijos pequeños, ya que consideraron que la coreografía era provocativa y no apropiada para menores de edad. Esto planteó la pregunta de si Aitana estaba alejándose de su imagen de niña buena que había mantenido hasta ahora.

En una entrevista con Europa Press, Aitana abordó este tema y respondió a las críticas: "Decir que en este disco hay una Aitana más rebelde y provocativa es un titular fácil, te voy a ser sincera, y creo que es un clickbait, pero sí que es verdad que en este disco hay una Aitana más madura".

La cantante explicó que siempre había sido un poco rebelde, pero que en su álbum anterior, '11 razones', mostraba una versión más suave de sí misma debido a su juventud y falta de experiencia. Ahora, con 24 años, quiere explorar canciones que hablen de amor y desamor, pero también de empoderamiento.

En cuanto a la controversia sobre su público más joven, Aitana dejó claro que valora mucho a sus seguidores y no tiene intención de cambiar de audiencia. En sus propias palabras: "Al final tengo un público adolescente y joven, que quiero seguir teniendo, pero hay mucha gente que me dice que quiero cambiar de público y no, no es cierto. ¿Tú sabes lo difícil que es tener a niños como fans?".

La cantante se siente orgullosa de la presencia de familias en sus conciertos y expresó su deseo de que los niños crezcan con su música. Además, señaló que si otros públicos desean unirse, serán bienvenidos, pero no siente la necesidad de atraer a una audiencia diferente. En sus palabras: "Yo por supuesto quiero tener a esos niños y que crezcan con mi música, y si quiere venir otro público, pues también va a ser bien recibido, pero es que yo no tengo esa necesidad de atraer a otro público. En mis conciertos yo veo a familias y es muy guay tener ese público familiar y a mí me encanta".