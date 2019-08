Alba pone rumbo a París y se despide de Javier Calle

A pesar del polémico inicio de su relación y la diferencia de edad entre ambos, la pareja formada por Alba Díaz y Javier Calle, sigue consolidándose después de más de ocho meses juntos. Fue en diciembre cuando el empresario publicaba la primera imagen de ambos, y desde entonces, a pesar de vivir en ciudades diferentes, ella reside en Madrid y él en Marbella, viven su amor apasionadamente.

Sus viajes a Bali y Portugal, las escapadas de Alba en invierno a Marbella y las visitas de Javier a su chica a Madrid, han sido constantes desde que se descubriera el sorprendente romance. La hija de Vicky Martín Berrocal y el torero Manuel Díaz 'El Cordobés' conoció a su actual pareja cuando trabajaba como relaciones públicas de su negocio en Marbella y su jefe entonces, Javier Calle, estaba a punto de casarse con su novia Coky Pareja-Obregón, nieta del conde de Prado Castellano. Alba asistió en octubre al enlace acompañada de su madre y poco después, tras ocho meses casados, la pareja se rompía y entraba de lleno en la vida de Javier, de 32 años, una jovencísima Alba que acaba de cumplir la mayoría de edad.

Tras las lógicas dificultades iniciales en el inicio de esta relación, Alba contó con el total apoyo de sus padres que aceptaron sin recelos al empresario, a pesar de la diferencia de edad entre ambos. Poco a poco Alba se ha ido integrando también en la familia de su pareja y en su grupo de amigos sin importarle lo que el mundo pueda opinar y viviendo su amor libremente.

Están enamorados y no quieren ocultarlo. Así, en su última publicación en Instagram, Alba Diaz Martín comienza dando las gracias a Javier Calle por aparecer en su vida, junto a una foto en la que la joven sonríe montada a caballito sobre él: “Y a ti que te voy a decir? Gracias por aparecer en mi vida, por no soltarme jamás, por enseñarme tanto en tan poco, por cuidarme como me cuidas y hacerme ser mejor persona!. Gracias por enseñarme lo que es el amor puro y sincero, por sacarme una sonrisa cuando lo necesitaba, por entender mis 19 añitos y todo lo que ello conlleva, porque cada vez que te miro es como fuiste la primera vez. por ser tan noble, humilde y desvivirte por mi y los míos! Por hacerme vivir los mejores 8 meses de mi vida! Te quiero javi! Gracias! Te veo prontito”

Horas después, su novio le contestaba en su muro, asegurando que la esperaría mientras le deseaba que disfrutara de la experiencia: “Pero pequeña mujer de mi corazón, aquí me vas a tener esperándote! Disfruta, aprende y vive! Te veo en nada! A la conquista de Francia. Te quiero!

Aunque la separación va a ser complicada para ambos, en sus perfiles de Instagram dejan claro que muy pronto se reencontrarán. ¿Será París, la capital del amor, el escenario de su próximo reencuentro?