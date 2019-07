Beatriz Tajuelo: «No comento nada, cada uno a lo suyo»

La que fuera novia durante cuatro años del líder de Ciudadanos acudió a los desfiles de la Madrid Fashion Week pero no quiso responder a las preguntas sobre la posible ruptura de su ex novio con Malú: «No comento nada, no opino de los demás ni de sus vidas, cada uno a lo suyo», dijo para evitar hablar del político y de su relación con la cantante. Tambien le preguntaron por gustos musicales, a lo que respondió que «me gusta toda la música española».

Una mujer nueva

Tajuelo si confesó cómo se encontraba tras todo lo sucedido después de conocerse su ruptura con Rivera a finales del año pasado: «Ahí vamos, día mejores, días peores... Ha sido un poco complicado adaptarse a esta situación pero al final hay que buscar el punto positivo a todo y seguir hacia delante». Y así lo ha hecho. Tras romper, la ex azafata dió un giro a su vida y regresó a Barcelona –donde colabora con una agencia de eventos y comunicación–, y ha encontrado nuevos intereses y proyectos que la apasionan de verdad.

Su mayor aspiración es dedicarse al mundo de la moda y las tendencias, aunque sabe que «es muy difícil y hay mucha competencia». Comenzó esta nueva aventura a través de las redes sociales en febrero compartiendo con sus seguidores «todo aquello que me apetece». Recomendaciones de productos, sus looks, viajes, pensamientos o sus rincones favoritos de Barcelona se pueden encontrar entre sus ya más de 100 publicaciones. Con casi cinco mil seguidores , ya es habitual ver a la nueva influencer en eventos. Durante esta semana de la moda en Madrid acudió a los desfiles de Custo Barcelona, Duyos, Roberto Diz, Dolores Cortés y ayer, al de Devota & Lomba. Al que también acudieron otros rostros conocidos de la política, como José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, y Andrea Levy, delegada de Cultura.