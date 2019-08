La modelo reconvertida en actriz Cara Delevingne ha tratado de ser un libro abierto, al menos en los últimos años, acerca de su orientación sexual -que define, pese a su aversión a las etiquetas, como fluida- o su identidad de género, pero su honestidad no ha impedido que algunas personas sigan sintiéndose confusas al respecto.

Ella atribuye esa incapacidad para procesar, por ejemplo, que no sea 'solo gay' a una mentalidad cerrada que tampoco comprende que pueda proyectar una imagen masculina o andrógina y seguir considerándose en todos los aspectos una mujer.

"Todo el concepto de género se analiza en términos inamovibles. Me gustaría poder dinamitar esas ideas preconcebidas. Yo no considero que me identifique con un género no-binario, pero me siento tan hombre como me siento mujer", ha explicado en una entrevista a la revista Marie Claire en la que insiste en que su tendencia a iniciar debates sobre ciertos temas casi tabú -hace poco unas fotos de su novia y ella llevando a casa un potro sexual a plena luz del día causaron un gran revuelo- no responde a una intención deliberada de provocar o labrarse una imagen transgresora.

"A ver, yo no hablo del sexo de manera gratuita. Quiero arrojar algo de luz sobre la experiencia en sí, da igual que sea positiva o negativa, que se pueda considerar abuso o haya resultado confusa", matiza.

Su sinceridad arrolladora se aplica también a su vida personal: ahora que su relación sentimental con la actriz Ashley Benson está ya más que confirmada, Cara no tiene ningún reparo en explicar cómo se conocieron y se enamoraron hace un año rodando la película 'Her Smell'.

"Ninguna de las dos estábamos buscándolo. Pero sucedió, de una manera muy auténtica y natural", aclara para los curiosos.