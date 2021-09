Nace el «efecto Sofía»

Gente

Acostumbrada a que su estilo haya estado hasta ahora ensombrecido por el de la Infanta Leonor, cuyo «savoir faire», pese a ser menos llamativo, despierta mayor interés por tratarse de la segunda en la línea de sucesión al trono, Sofía disfruta de ese discreto y segundón lugar desde el que atreverse con algunas licencias estilísticas poco habituales entre las «royals». Por eso no es casualidad que haya sido al irse su hermana a Gales cuando su armario ha comenzado a llamar la atención de los expertos de moda, que por fin comienzan a admirar los gestos estilísticos que hacen de ella toda una influencer.

De tal palo...

No cabe duda de que el estilo de Sofía sigue los pasos del de su madre, pues ambas arriesgan más que Leonor. Aunque por supuesto sus «looks» son acordes a los de una chica de 14 años, por lo que marcas como Zara, Springfield y Sfera son sus grandes aliadas, queda claro que Sofía toma como referente de moda a Letizia Ortiz, cuyo vestidor se caracteriza por haber dado un giro radical hacia el «made in Spain» y por combinar marcas emergentes con otras más asentadas. La responsable de que en ambos armarios encontremos tantos diseños confeccionados en España es Eva Fernández, que se encarga de dar forma a sus «outfits» y que se esfuerza por ponerse en contacto con marcas y «showrooms» para interesarse por las marcas que encajan con la filosofía sostenible que ahora prima en la Casa Real española. Así nos lo hace saber Borja Barbany, CEO de Jap International Brands, grupo dueño de Designer Society. Esta es la marca que firma el comentadísimo peto color verde agua con el que el estilo de la infanta Sofía alcanzó un punto de inflexión al lograr eclipsar a la mismísima Letizia, que en esa ocasión lucía un diseño de Dear Prudence. Su hija combinaba el peto con un referente del calzado castizo, pues apostó por unas alpargatas de Macarena Shoes. «Fue Eva Fernández la que contactó con nuestra agencia de comunicación para ver la colección primavera/verano 2020. Es algo muy positivo que desde la Casa Real se impulse la moda española. Nos sentimos muy agradecidos de que hayan escogido a Designers Society para ello», explica Barbany, que confiesa que «el efecto Sofía» comienza a ser equiparable al «efecto Letizia». «Hemos notado un aumento de visitas en la web de manera muy exponencial, así como mayor acogida en redes sociales y venta. Estamos muy felices y orgullosos de que la infanta Sofía haya escogido uno de nuestros modelos. Desde el primer momento en el que presentamos la colección, el peto tuvo muy buena acogida y respuesta en compras por parte de la consumidora final. Es una prenda muy especial, en tendencia esta temporada, y con un fitting que le queda bien a todo tipo de mujer», asegura Borja.

No es la primera vez que «el efecto Sofía» repercute en ventas. Cuando apostó por un llamativo vestido de mangas abullonadas y bordados de Sfera, el diseño se agotó en unas horas y empujó a la marca a poner a la venta un diseño parecido ante la expectación generada.

El arte de la diferencia

Los vestidos camiseros no suelen ser la prenda fetiche de las chicas de su edad, pero Sofía comparte con Letizia su devoción por este tipo de diseños, como ha demostrado con modelos de marcas como Mango. Precisamente el que apueste por vestidos que no encajan en los habituales códigos de estilo de los adolescentes es una señal más de que su estética tiene un ritmo propio, algo que rara vez define a las jóvenes de la realeza y que en cambio, sí caracteriza a las influencers. Del mismo modo que se atreve a transgredir las normas de estilo «teen», hace lo propio con el «dress code royal», coincidiendo aquí con Meghan Markle. Cuando la duquesa de Sussex revolucionó al mundo por lucir en Wimbledon unos pantalones vaqueros de la marca de Los Ángeles Mother, no solo se le echó en cara que apostara por unos jeans, sino que por si fuera poco, se decantara por unos con detalles «ripped». La Infanta Sofía también prefiere elegir modelos con roturas estratégicas, que emplea para diferenciarse del estilo de su hermana, que luce los clásicos pitillo sin rotos.

Sabe que para llevar los pantalones en cuestiones de estilo, es precisamente esa prenda la idónea para dictar tendencia, y por ello también se inspira en aquellos con los que Letizia se distingue del resto. La Reina supo dar un toque de frescura a su armario con unos pantalones de Uterqüe de silueta «paper bag», que se caracteriza por su talle alto y por ceñirse a la silueta con una lazada que emula a una bolsa de papel. Por su parte Sofía sorprendía en el X aniversario de la Fundación Princesa de Girona con unos pantalones de Bershka de silueta similar. Es tan evidente que se inspira en Letizia Ortiz a la hora de dar forma a su «looks», que no solo eligió un vestido rosa de tweed a juego con el diseño fucsia de Moisés Nieto de la Reina, sino que cuando eligió un vestido corto de Springfield azul con detalles nido de abeja en la cintura, confió en una de las marcas de calzado favoritas de Letizia, Carolina Herrera, como broche perfecto de su «outfit».

Preguntamos a Borja Barbany qué podemos saber de la personalidad y del estilo de Sofía a través de las marcas qué elige. ¿Cómo son las mujeres que apuestan por Designers Society? «Es una marca para mujeres cuyo interés por la moda trasciende la funcionalidad. Mujeres apasionadas, que quieran arte en movimiento, manifestarse a través de sus prendas y comunicar su identidad a quien las mire. Naturales y seguras de sí mismas, con interés en la moda y las tendencias, pero sin sacrificar la comodidad ni la naturalidad», responde.

Sello Meghan Markle

Tras analizar sus elecciones de estilo, destaca su valentía a la hora de lucir diseños transgresores y su capacidad de encontrar marcas españolas sostenibles y refrescantes. Sofía se aleja de la alargada sombra de su hermana mientras pone en práctica las lecciones de estilo heredadas de Letizia Ortiz sin dejar de atreverse, todavía con relativa timidez, con algunas prendas de rebeldía latente y con sello Markle.