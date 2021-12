La generosidad de la Reina Letizia al donar los 12.000 euros que le tocaron en la Lotería

Gente

El sorteo de la Lotería de Navidad fue generoso en 2014 con la entonces Princesa Letizia. Y no es que la hoy Reina sea muy amiga de comprar decimos, no, pero la suerte le vino de las manos de un ex compañero televisivo.

Resulta que ese amigo regaló un décimo a la esposa de Felipe VI y el número resultó premiado.

A Doña Letizia le correspondieron doce mil euros, que no se quedó, sino que donó a una ONG, en un gesto que le honra y que demuestra su compromiso solidario.

Como me dota, contar que el número del décimo coincidía con la fecha de la boda de Letizia y Felipe, que se habían casado el 22 de mayo de ese mismo año.

La Reina Letizia resultó agraciada del sorteo de la Loteria de 2014 FOTO: Chema Clares GTRES

Que se sepa, no le ha vuelto a sonreír la suerte lotera a nuestra Reina, pero, como ya hemos indicado, no suele comprar décimos, aunque a veces los siga recibiendo a modo de regalo.

Seguro que de salir de nuevo premiada obraría igual que aquel 2014 en el que salió a la luz su faceta más solidaria.