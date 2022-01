El príncipe Andrés y Ghislane Maxwell fueron pareja “en el pasado”, según un amigo

El príncipe Andrés pudo haber salido con Ghislane Maxwell, según Euan Rellie, amigo de la pareja, que asegura que el hijo de Isabel II y la “madame” tenían mucha complicidad. Rellie, que es un banquero de inversión británico con sede en Nueva York, asistió a la Universidad de Oxford con Maxwell, de 60 años, y fue invitado a cenas que ella y su exnovio, el pedofilo Jeffery Epstein organizaron en EE. UU.

Recordó haber sido invitado a la casa de Epstein en Nueva York una noche y la “socialité”, ahora en prisión, admitió que era “para mi amigo el príncipe Andrés”. Asimismo, un exguardia de la Policía de Palacio, Paul Page, hace afirmaciones similares señalando que él y otros agentes se preguntaban si el duque de York y Maxwell eran “íntimos” dada la frecuencia de las visitas de ella a Buckingham.

Jean-Luc Brunel y Ghislane Maxwell FOTO: La Razón La Razón

Tanto Rellie como Page hicieron estas afirmaciones durante una entrevista con Ranvir Singh para el próximo documental de ITV “Ghislane, el príncipe Andrés y la pedofilia”.

Page, quien cumplió condena en 2009 por una estafa de fraude afirmó que Maxwell rara vez se registraba cuando entraba en Palacio. Rellie afirmño además que ella describía al duque como su amigo y no el de Epstein. “Tuve la sensación de que el príncipe y Ghislaine probablemente habían sido novios en el pasado. Tenían una conexión fácil el uno con el otro”, informa “The Telegraph”·

Los peluches del príncipe Andrés

Además, Page afirmó que el duque entraba en colera contra las sirvientas de palacio si tocaban su colección de osos de peluche. La misma fuente asegura que el hijo de Isabel II tenía una cama con juguetes de peluche “50 o 60″ y que a las sirvientas se les dio una imagen laminada para que cada oso pudiera volver a colocarse cuidadosamente en su posición original. “La razón de la imagen plastificada era que si las sirvientas no volvían a poner esos osos en el orden correcto, gritaría y chillaría”.

El príncipe Andrés ha sido despojado de sus tareas reales y de sus titulos oficiales. Polaris / ContactoPhoto FOTO: - / Polaris / ContactoPhoto - / Polaris / ContactoPhoto

La escritora Elizabeth Day conoció la colección de osos de peluche “extraños” de Andrés en 2019 en el Palacio de Buckingham. Ella escribió: “Me dijeron que esperara en un pasillo donde mi único otro compañero era un oso de peluche de gran tamaño aplastado en un asiento. “Cuando me invitaron a conocer al príncipe Andrés, le pregunté al respecto. Se rió y me dijo que había sido un regalo de bodas de su ex esposa Sarah Ferguson. “Me pareció bastante extraño que un hombre adulto se divirtiera tanto con la presencia de un juguete de peluche, pero supongo que las clases altas inglesas tienen una larga historia con los ositos de peluche utilizados como objetos de transición para expresar emociones con las que pueden sentirse incómodos.