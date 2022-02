Beltrán Lozano, el primo modelo del Rey Felipe VI, abre las puertas de su hogar

Quizá el joven sea conocido por su parentesco con la familia real, pero hace un tiempo que su nombre es uno de los habituales en el mundo de la moda y las redes sociales. Y es que Beltrán Lozano se ha convertido en uno de los «maniquíes» más prometedores del panorama español. Este sevillano afincado en Madrid, se formó en su ciudad natal, posteriormente estuvo interno en Reino Unido y estudió Márketing. A sus 28 años, gestiona desde la capital su carrera como modelo y sus primeros pinitos en el mundo de la interpretación. Ha desfilado para firmas de alta costura como Custo Dalmau, Miguel Marinero o García Madrid y puede presumir de haber sido imagen de otras como Cloking o Scotta 1985. «Mi pasión por viajar me llevó al mundo de la moda, y mi pasión por el mundo empresarial y el márketing, me llevó al de las redes sociales. He tenido la oportunidad de viajar mucho gracias a mi trabajo y eso me fascinaba, y de rebote empecé compartiendo todo eso en mis redes sociales, vi la oportunidad de potenciar mi marca personal. Y no solo mi imagen sino mis valores, defectos y virtudes. Y todo eso desde un punto de vista empresarial, marketiniano y estratégicamente publicitario», confiesa.

Beltrán Lozano, en la zona de trabajo de su casa FOTO: JACKY HUYNH Cortesía de Westwing

El vínculo familiar con los reyes le viene a Beltrán Lozano por su abuela, doña Margarita de Borbón Dos Sicilias Lubomirska, princesa de las Dos Sicilias y prima hermana de Doña María de las Mercedes, abuela de Felipe VI. Los vínculos más cercanos con la casa real le vienen por Sevilla, su ciudad natal, donde ha podido tratar de manera más habitual con los hijos de Doña Elena, tanto que el modelo estuvo invitado a la puesta de largo de la nieta de Don Juan Carlos.

Beltrán Lozano en el salón de su casa FOTO: JACKY HUYNH Cortesía de Westwing

Tal y como reconoció en una entrevista a LA RAZÓN en 2019, no esconde sus raíces, pero lleva el apellido en segundo plano. Él prefiere que se le conozca profesionalmente como Beltrán Lozano. «Intento cuidar mi imagen porque yo soy así, porque creo que en ello», aseguró entonces. Además reconoció sentirse orgulloso de ser español y entre sus aficiones, «como buen sevillano y español», están los toros.

Beltrán Lozano, en la cocina de su casa FOTO: JACKY HUYNH Cortesía de Westwing

Mantiene una discreta pero intensa relación desde hace ya un tiempo con Daniela Figo (22), la hija del futbolista Luis Figo y la modelo Helene Svedin, con quien presume de bonito noviazgo en sus redes sociales. De hecho, recientemente presumieron en sus respectivas cuentas de Instagram de un romántico y familiar viaje a Baqueira Beret.

Moda y decoración

El modelo del momento abre las puertas de su hogar y desvela algunas de sus claves de estilo y algún secreto más gracias a Westwing, la plataforma de decoración que ha escogido para amueblarlo. «En la sencillez reside la verdadera elegancia», así define el joven su estilo y también el de su casa. Lo cierto es que su experiencia y conocimientos en moda le han resultado de gran ayuda a la hora de llevar a cabo esta minuciosa tarea, donde ha apostado por una tendencia minimalista, tanto en su paleta cromática como en la elección de las piezas y el diseño del mobiliario, moderno con algún toque clásico. «Un estilo sencillo, practico, tranquilo y relajante, todo lo que este fuera de eso sobra», asegura.

El salón de la casa de Beltrán Lozano FOTO: JACKY HUYNH Cortesía de Westwing

Aunque podemos verlo vestir habitualmente de azul, los tonos neutros son sus favoritos para cualquier estancia de su hogar. Como es el caso del salón, del que ha creado «un espacio relajado, y sobre todo cómodo», donde destaca el sofá modelo Moby de Westwing (valorado en 979 euros).

Beltrán Lozano en la terraza de su casa FOTO: JACKY HUYNH Cortesía de Westwing

Beltrán Lozano demuestra que moda y decoración van de la mano, ya que «ambas son una forma de expresar nuestra personalidad».