El armario secreto de doña Letizia

Doce años después de su primera visita, la Reina Letizia regresó el pasado 11 de marzo a la Mercedes–Benz Fashion Week de Madrid, reafirmado así el fiel compromiso que ha establecido con la moda española. La esposa de don Felipe VI visitó las instalaciones de la muestra en IFEMA y se reunió con relevantes agentes del textil patrio, incluyendo jóvenes promesas del diseño. Sin embargo, y una vez más, la opinión pública no dirigió sus ojos hacia la importante labor de la monarca, sino a las prendas que escogió para su jornada. Siendo justos, lo cierto es que, en esta ocasión, se entiende mejor el interés que genera el estilismo de doña Letizia, teniendo en cuenta el contexto de su cita.

La Reina Doña Letizia FOTO: Raúl Terrel Europa Press

La Reina se decantó por un conjunto de dos piezas formado por una blusa de cuello redondo con mangas ligeramente abullonadas y una larga falda vaporosa con pliegues y aberturas. Su atuendo, en blanco impoluto, simulaba ser un vestido –uno de los trampantojos favoritos de la consorte–, y, como «El Lazarillo de Tormes», no cuenta con un autor conocido. Doña Letizia confió su imagen en la Semana de la Moda de Madrid a la misteriosa modista que contrató en 2017 y que trabaja en exclusiva para ella. El objetivo era claro: no favorecer con su elección a un diseñador sobre otros y mantener la estricta neutralidad que se exige desde la Corona. Como bien escribió Leonardo Faccio en su libro, «La Reina impaciente», «desde el hermetismo de la monarquía, Letizia se comunica con sus gestos y discursos breves, pero sobre todo con su apariencia. Es su nuevo idioma para dialogar», y no hubiera sido acertado que se decantase por una sola firma en concreto. No es la primera vez que la madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía recurre a este comodín cuando quiere dar un respiro a Felipe Varela, Hugo Boss, Carolina Herrera u otro de sus diseñadores fetiche. De hecho, en los últimos años, muchas de las prendas de doña Letizia que han causado sensación entre los entendidos han sido confeccionadas en los talleres de El Pardo.

A medida para Letizia

Uno de esos diseños que no tiene padre conocido fue el que lució durante la celebración de la Pascua Militar de 2020. La Reina comenzó el año apostando por el azul, con un aplaudido vestido de silueta «wrap» y cierre lateral. La prensa especializada en moda tachó su decisión de «arriesgada» y «atrevida», quizá por el escote en pico que nunca había lucido en un evento similar, o por la abertura de la falda que dejó entrever su pierna. La autoría de la obra suscitó muchas incógnitas, y aunque al principio se achacó a Felipe Varela, finalmente se descubrió que el madrileño nada tenía que ver con la pieza de la discordia. Parece que se trata de una de esas prendas que, bajo la atenta mirada y supervisión de Eva Fernández –la estilista de la monarca–, la sastra de Zarzuela elaboró especialmente para Su Majestad. Aunque doña Letizia recibió buenas críticas por su atuendo, nunca más volvió a exhibirlo en ningún otro compromiso, y desde entonces, el traje reposa sobre su percha en ese armario secreto de la Reina.

La Reina Letizia en la Mercedes Benz Fashion Week, FOTO: Antonio Gutiérrez Europa Press

Más usos le ha dado al vestido rojo de corte midi y cuello halter que estrenó en 2019, durante la recepción a las autoridades baleares en el Palacio de la Almudaina en sus vacaciones de verano en Palma de Mallorca. Se conoce que el carmesí es el color favorito de doña Letizia, y probablemente por eso decidió repetir este estilismo hasta en dos ocasiones. La primera, en la cena oficial ofrecida por el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y su mujer, Lis Cuesta, durante el viaje oficial de los Reyes a la caribeña nación. Menos de un año después, en julio de 2020, la monarca apostó de nuevo por la misma pieza en la entrega de los Premios de Innovación y Diseño en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Una vez más, se desconoce la autoría de este versátil vestido que se encuentra entre los favoritos de doña Letizia, y todo apunta a que fue su costurera quien dio vida a la prenda.

También se consideran obra suya el vestido bicolor en blanco y negro que eligió para el 175º aniversario de la Guardia Civil, el verde oliva con capa que lució en 2017 durante los Premios de Innovación y Desarrollo y que repitió un año después en los Premios Nacionales del Deporte, o el rosa de estilo blazer que mostró en el desfile del Día las Fuerzas Armadas de 2021. Mención aparte merece el diseño que exhibió en 2017 durante la recepción en el Palacio de El Pardo que el presidente argentino, Mauricio Macri, y su esposa, Juliana Awada, ofrecieron a los Reyes con motivo de su visita de Estado a España. Se trataba de un vestido corto de lentejuelas con estampado de rayas verticales y escote cruzado, y aunque su autoría sigue siendo un misterio, sí se pudo dar con una pista sobre su origen. Tal y como publicó el portal «Vanitatis», la tela procedía de Debscad Haute Couture, una empresa textil que cuenta con una tienda en la madrileña calle Canarias. Al parecer, una misteriosa mujer se hizo con el brillante retal semanas antes de que doña Letizia apareciera con el vestido. ¿Casualidad? Juzguen ustedes mismos.