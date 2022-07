María Luisa de Prusia: “Me hace ilusión volver a abrazar a mi prima, la Reina Sofía”

La unión entre la Reina Sofía y su prima María Luisa de Prusia ha sido siempre muy estrecha. Sobre todo en labores solidarias. La princesa lleva más de veinte años luchando contra el sida en la Costa del Sol, y uno de los mejores apoyos que siempre ha tenido ha sido el de la reina doña Sofía, que a su vez es la presidenta honorífica de su asociación. «Tener a la madre del Rey Felipe VI en Marbella es un honor. He sentido mucha alegría al saber que podré verla en nuestra ciudad. La última vez que estuvo en Marbella fue para visitar a los enfermos de nuestro centro de día contra el sida», asegura a La RAZÓN. Esta vez el viaje de la monarca es más lúdico. La madre de Felipe VI regresará a Marbella el próximo día 20 de julio, acompañada de tres de sus nietos. En esta ocasión, será para presidir el concierto de la Orquesta y el Coro del Maggio Musicale Fiorentino y el director superestrella y amigo de la madre del rey, el Maestro Zubin Mehta, que subirá al escenario del Marbella Arena.

Más de ciento cincuenta de los músicos y artistas más destacados del mundo, ofrecerán una actuación monumental de la novena sinfonía de Beethoven, que la reina Sofía, gran admiradora de Zubin Mehta, no quiere perderse por nada del mundo. «Nosotros, Rudy y yo, estaremos allí con ella. Vamos invitados por un amigo del colegio de Zubin Mehta, que es de una las mejores familias de la India. Jyusuf Haamid, es como si fuera el hermano del director de orquesta, y muy amigo nuestro. Se criaron juntos en Bombay. Así que junto a mi prima la reina Sofía disfrutaremos de una velada muy agradable de verano».

Madrina de su hija

A la madre del rey Felipe VI le unen lazos muy afectivos con esta familia, encabezada por el patriarca del clan, el conde Rudi, eternamete ligado al mítico Marbella Club. Doña Sofía es la madrina de bautizo de Sophie, la hija de la princesa, otra alma solidaria que también ha sido uno de los basamentos de la Asociación Concordia. «Mi hija Sophie no podrá saludar a su madrina porque hasta agosto no puede venir por trabajo. Estamos deseando que lleguen las vacaciones para tenerla en Marbella. Nos ha hecho abuelos de tres rubitos adorables, que nos tienen locos a Rudy y a mí. El pequeño es un bebe delicioso, y Carlota nos hace mucho reír a todas horas». Sophie von Schönburg vive en Valencia con su marido, Carlos Andreu, y sus hijos.

La condesa, que lleva con honor ser bisnieta del último emperador de Alemania y haber tenido como madrina de bautismo a la madre del Rey Felipe VI, está deseando que llegue agosto para volver con sus padres a su tierra andaluza. En todas las entrevistas que nos ha concedido, Sophie no ha dejado de destacar las virtudes de su madrina, a la que califica de «mujer extraordinaria, muy luchadora, leal, discreta, con un sentimiento de la responsabilidad y legado incuestionable». También recuerda lo que supuso para Marbella el acontecimiento de su bautizo: «Fue la única vez que de manera oficial visitó el municipio. Es algo que siempre me lo recuerdan los mas allegados. Y ella es perfecta, no pasa un día señalado en mi vida, en el que no se acuerde de mí, que esté ahí como madrina y me mande una nota. Sabiendo lo ocupada que está siempre valoro mucho esos detalles».

Para María Luisa de Prusia, todo son buenos noticias este verano. Su hijo Friedrich von Schönburg, que sigue los pasos profesionales de su padre, creador del Marbella Club, se incorpora después de vacaciones, al hotel Villa Magna de Madrid como director general: «Estamos muy contentos. Vendrá el día ocho a Marbella con su pareja Amanda y estarán aquí con nosotros. Es muy bonito juntar a toda la familia». Cuando le preguntamos por nietos de Federico se ríe, «eso nos gustaría, pero ellos llevan su propio ritmo. Cualquier día nos dan la sorpresa». El futuro conde, tiene como pareja a Amanda Lange, de padre danés y madre chilena y viven en Barcelona, aunque después del verano se trasladarán a Madrid.

Federico, como se conoce al pequeño de los Schönburg en Marbella, también adora a la reina Sofía y cuando en alguna entrevista le hemos preguntado, siempre bromeaba diciendo que cuando era pequeño y la veía en televisión «siempre pensaba que era mamá porque se parecen y además llevaban el mismo peinado y le decía: mira mamá estas saliendo en el telediario».

María Luisa y Rudi disfrutarán de la familia toda unida en agosto. Ahora la aristócrata tiene mas tiempo para poder dedicarlo a su familia, en la conversación que LA RAZÓN mantiene con María Luisa de Prusia, nos explica por qué tuvo que dar carpetazo a la Asociación Concordia que celebraba en Marbella Club la gala más esperada del verano para obtener fondos para la lucha contra el sida: «Nos vimos obligados a tomar la decisión de disolver Concordia debido a la falta de recursos económicos y el nulo apoyo de algunas instituciones». De aquella época tiene recuerdos entrañables junto a la su prima la reina: «Cuando venía a la asociación y los chicos la veían delante de ellos en el hospital de día, le decían: ‘¡Pero si es la Reina! Y está aquí con nosotros’. Y le besaban las manos, la abrazaban y no se separaban de ella. Mi prima, emocionada, no paraba de llorar con ellos. Siempre sus visitas fueron muy emocionantes para todos. Ella es una mujer muy concienciada por las causas solidarias tal y como ha demostrado en numerosas ocasiones». La Reina se ocupa del banco de alimentos a través de su fundación, una labor tan callada como importante.