Whoopi Goldberg arremete contra Meghan Markle por hacer que “otras mujeres se sientan mal”

Este martes Meghan Markle lanzó su último podcast de ‘Archetypes’ junto a Paris Hilton en el que habla sobre su pasado como “chica del maletín” en el programa ‘Deal or No Deal’ de la cadena NBC, donde trabajó en la segunda temporada hace 16 años y renunció después de solo unos pocos episodios porque se sentía como un objeto, solo apreciada por la “belleza, no cerebro” y tratada como una “tonta”.

Habló largo y tendido sobre estos 34 episodios en los que apareció entre 2006 y 2007, mientras se hacía un hueco en el mundo de la interpretación, dejando frases sin desperdicio como que acabó abandonando el programa porque “no me gustaba sentirme forzada a ser todo apariencia y poca sustancia” y que “quiero que nuestra hija aspire a estar un poco más arriba”. Unas palabras que no han sentado del todo bien, en especial a la actriz Whoopi Goldberg, que arremete públicamente contra la duquesa de Sussex por hacer que “otras mujeres se sientan mal”.

Meghan Markle FOTO: Stefan Jeremiah AP

“Lo que quiero decir es que, si lo ves y te sientes así, tal vez no quieras hacer sentir mal a las otras mujeres porque tal vez ellas no... ya sabes, tal vez también estén tratando de ganarse la vida. La objetivación podría venir de ti y de cómo te sentías con respecto a cómo se retrataba a estas mujeres”, dice la actriz.

“Eso es lo que hay que cambiar porque somos artistas. Cuando eres un artista, aceptas la actuación... a veces, estás en un ridículo traje, a veces tienes una gran nariz, y esto es solo lo que es”, responde Goldberg asegurando que Markle se estaba tomando el asunto demasiado en serio.

“Solo quiero decir que en ese programa básicamente tenías una maleta. Y (los concursantes) quieren saber, ¿es este el trato que quieres o no es este el trato que quieres? No sé si la gente que estaba sentada allí está pensando en ti de esa manera. Están pensando: Quiero el dinero”, dice haciendo referencia a su papel como “chica del maletín”. Unas declaraciones que han sorprendido entre los fans de la humorista.