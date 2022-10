Este es el menú que provocó la indisposición de la Princesa Leonor y la infanta Sofía

Los Premios Princesa de Asturias 2022 nos han dejado muchas anécdotas para el recuerdo, como el lapsus de la Princesa Leonor después de su discurso y el tierno momento que protagonizó junto a su padre, el Rey Felipe VI, cuando éste le corrigió y le dijo que no se aplaudiese a sí misma. Pero, sin duda, los festejos han estado marcados por la indigestión de la infanta Sofía y la heredera al trono provocada por una gastroenteritis. La benjamina de la Familia Real fue la primera en enfermar y después, durante la visita al Pueblo Ejemplar 2022, la Princesa Leonor tuvo que ausentarse por el malestar, dejando a la Reina Letizia encargada de dar su discurso en su nombre, donde explicó lo que le sucedía a sus dos hijas con la mayor naturalidad del mundo. “Sofía pasó mala noche y Leonor también estaba regular al levantarse, ha hecho un esfuerzo pero no ha podido ser. Algo les sentó mal. Todos hemos tenido una gastroenteritis alguna vez, no pasa nada”, declaró la Reina Letizia.

Tras la noticia de la indigestión de las hijas de los Reyes de España, todo el mundo se preguntaba qué habían cenado la noche anterior tras la gala los Premios Princesa de Asturias que tuvo lugar en el teatro Campoamor y qué alimentos podrían haber provocado esta indigestión. Según apuntó el programa ‘Fiesta’ ayer, la causa podrían haber sido unos minicapés. Esferificación de aceituna, anchoa sobre queso azul, gazpacho de fresa, gamba con salsa de curri, envoltura de matachana, tarta de queso y croquetas de centollo son algunos de los manjares que degustaron y que pudieron sentarles mal.

Los Reyes Felipe VI y Doña Letizia acompañada de sus hijas la Princesa Leonor y la Infanta Sofía FOTO: Raúl Terrel Europa Press

La princesa Leonor regresó la semana pasada a España para presidir los Premios Princesa de Asturias celebrados en su honor después de estar varios meses en Gales, donde cursa segundo de bachiller. La heredera al trono, además, está de celebración, ya que mañana, 31 de octubre, la primogénita de los Reyes de España cumple 17 años y va a poder soplar las velas junto a su familia, a diferencia del año pasado, que los pasó en el colegio UWC Atlantic College. Este año la Princesa Leonor está de vacaciones en su aniversario y la Reina Letizia ha movido toda su agenda oficial para poder pasar con ella este día tan especial.