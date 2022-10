¿Qué le pasa a la infanta Sofía?

Cadavedo ha recibido hoy la visita de la Familia Real con su tradicional paseo por la localidad, galardonada con el premio Pueblo Ejemplar de Asturias 2022. Pero, para sorpresa de todos, la infanta Sofía no ha acudido al evento por encontrarse indispuesta y se ha tenido que quedar en el Hotel Reconquista, en Oviedo, recuperándose. Es la primera vez que la hermana de la Princesa Leonor no la acompaña en este acto tan especial para ella y para toda la familia pero su indisposición no le ha permitido ir con su familia a esta tradición.

A pesar de este contratiempo de última hora, la Princesa Leonor ha disfrutado de un festivo día, lleno de júbilo, junto a sus padres, los Reyes de España, por las calles de la localidad asturiana. A su llegada, han sido recibidos con una gran ovación por parte de los vecinos y durante más de 5 minutos han estado saludando, cercanos, a todos los asistentes. La lluvia no ha impedido celebrar con alegría e ilusión este gran día para Cadavedo. La visita de la Familia Real ha estado marcada por la tradición, la historia y la cultura, donde han disfrutado del folclore de la tierra a través de su música y de sus danzas populares.

Los Reyes de España junto a la Princesa Leonor en Cadavedo FOTO: Ballesteros EFE

La Reina Letizia ha sido la encargada de comunicar cómo se encontraba la infanta Sofía. La soberana ha comentado que la benjamina de la Familia Real ha pasado muy mala noche, con mucho malestar y que por eso no ha podido asistir a Cadavedo. Aún así, ha tranquilizado a todos los asistentes asegurando que se encuentra bien y que está recuperándose. Cercana como siempre, la monarca se ha mostrado muy cariñosa con los niños de la localidad he incluso a tomado en brazos a un bebé que lucía el traje regional.

La infanta Sofia siempre ha acompañado a su hermana, la Princesa Leonor, en sus actos más importantes. Sin duda alguna, la heredera al trono y su hermana se llevan a las mil maravillas y tienen una grandísima complicidad. La benjamina de la Familia Real tiene como referente a la heredera al trono y quiere seguir sus pasos, queriendo estudiar en el mismo centro de Gales que la Princesa Leonor el próximo año, cuando comience sus estudios superiores de bachillerato.