Este es Bradley Hope, el autor del podcast de Corinna y el Rey Don Juan Carlos: “Corinna es compleja. Nadie es 100% villano”

Tras la investigación periodística está el finalista del Pulitzer Bradley Hope, cofundador del innovador estudio de contenidos Project Brazen, son muchas las preguntas que se plantean en torno a los ocho episodios que se emitirán de manera gratuita en todas las plataformas en versión española e inglesa. Una de las cuestiones que genera más revuelo es cuánto ha podido cobrar la propia protagonista. En una conversación con LA RAZÓN en el exclusivo The Groucho Club londinense, donde se presentó el proyecto a nivel internacional, el periodista norteamericano desvela todos los detalles.

¿Cómo surgió la idea para crear el podcast?

Yo estaba en medio de la investigación sobre la familia de Arabia Saudita para mi libro sobre Mohamed bin Salman [el bestseller «Blood and Oil»] y a través de una persona, que por cierto sale en el último episodio, conozco a Corinna. Las condiciones que pusimos eran que ella no iba a tener ningún tipo de control sobre el trabajo. Ella accedió y estuvimos entrevistándole a lo largo de todo un año.

¿Ha cobrado Corinna Larsen por este podcast?

No, en absoluto. Esto ha sido una producción completamente independiente realizada por Project Brazen y PRX. El estudio de contenidos no tiene ninguna relación contractual con Corinna ni se ha llevado a cabo ninguna contraprestación económica hacia su persona. En ningún momento el contenido ha sido supervisado o dirigido por Corinna o por personas ajenas. Esto no es un podcast que haya hecho Corinna Larsen. Su versión de la historia es tan sólo parte de la investigación donde también se incluyen otros personajes, incluso gente que es muy crítica con ella.

La fecha de su estreno ha creado también mucha controversia porque coincidirá con la próxima vista en la Corte de Apelaciones de Londres donde se instruye el caso de la demanda que Corinna interpuso contra Juan Carlos I por supuesto acoso. ¿Es algo que se ha hecho a propósito para tener más publicidad?

No. Yo ni siquiera estaba al tanto de ello. Pero vamos que tampoco le teníamos que pedir permiso a Corinna para sacarlo.

Se ha escrito ya mucho sobre la relación de Corinna y el Rey Juan Carlos. ¿Qué aporta este podcast de nuevo?

A veces, cuando tienes una gran historia en tu país de origen, es un poco difícil dar un paso atrás y analizarla desde fuera con otra perspectiva. A lo largo de mi carrera he cubierto diferentes escándalos desde afuera hacia adentro en lugar de desde adentro hacia afuera. Creo que ofrecemos un enfoque muy diferente a las historias que han sacado en la prensa española. No digo que seamos los mejores periodistas. En España, hay periodistas increíbles. Simplemente que lo hemos podido abordar de otra manera.

Imagen de archivo de Corinna Larsen en el año 2014 FOTO: EUROPA PRESS

¿Han contactado con Casa Real para hacerles saber sobre el podcast y su contenido?

Sí. En «The Wall Street Journal»hay una regla llamada «Sin sorpresas». Pero desde Casa Real no tuvimos respuesta.

¿La Casa Real sale mal parada en este podcast?

Yo creo que hay una enorme cantidad de corrupción en esta historia y apenas estamos comenzando a ver la punta del iceberg.

¿Cuál es su opinión sobre Corinna después de haberla entrevistado durante todo un año?

La encontré una persona más creíble de lo que siento que hicieron los medios españoles. Y creo que esto se debe a que ella había concedido antes entrevistas más cortas. Al poder escucharla con calma durante todo año creo que ha podido contar mejor su historia. Tiene una montaña de documentos que prueban muchas de las cosas que dice. Pero también creo que es una persona compleja. Nadie es 100 por 100 villano o 100 por 100 víctima.

¿Cuál es su opinión de Juan Carlos I?

Debo admitir que ya no lo veo como un hombre muy honorable, para ser honesto. Aunque obviamente tuvo un papel muy importante en la historia de España, creo que se deshonró a sí mismo de una manera que complica ahora mucho las cosas para la Casa Real.

¿Cómo cree que va a afectar este podcast a Casa Real?

Estoy seguro de que algunas cosas de este podcast no le van a agradar a Felipe VI, porque Corinna cuenta cómo ayudó a organizar su luna de miel. Felipe VI puede ser un gran Rey y definir su propia era borrando prácticas pasadas.