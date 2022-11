Corinna revela en un podcast su relación con el Rey Juan Carlos

Corinna, la examiga del Juan Carlos I, va a publicar un podcast de unos siete capítulos que se podrá escuchar en todas las plataformas a partir del 7 de noviembre, que coincidirá con el recurso que el emérito ha puesto la demanda por acosos en 2021 de la empresaria.

En el podcast, titulado ‘Corinna y el Rey’, la amiga íntima del Rey revela como habría sido su romance. Según ha contado en “Y ahora Sonsoles”, la periodista, Beatriz Miranda, el podcast contará intimidades sobre la relación, aunque no se espera que revele ningún documento privado.

Según revela Ok diario, en el podcast, Corinna cuenta que su relación con el Rey era “como un cuento de hadas”. “Era muy acogedor y amable”, cuenta Corinna en el podcast. “Me llamaba probablemente diez veces al día y todos los días me mandaba flores y cartas”. Corinna asegura que el ahora Rey Emérito “conoció una forma de vida totalmente nueva. Disfrutaba de la normalidad de todo y yo tengo los pies en la tierra. Soy de las que entra en la cocina, prepara el desayuno, pone la mesa, organiza la habitación, lo ordena y creo que él no había visto algo así. Nunca”, revela. Se veían en secreto en la finca de La Garganta, escenario de ese idilio donde relata como era esa vida romántica. “Él expresó en numerosas ocasiones que le encantaba la calidez de tener un fin de semana así, fuera del protocolo y fuera de las complejidades de su matrimonio. Simplemente siendo él mismo, haciendo cosas que no había hecho antes. Por ejemplo, no creo que hubiera hecho antes una barbacoa él sólo”, cuenta.

En la finca se trabó un amor “en un lugar secreto para una familia secreta, a solo unas millas de la puerta de la Reina Sofía”, según el texto de la narración del podcast.

El podcast producido por Project Brazen (cofundado por los finalistas al Pulitzer yautores de bestsellers Tom Wright y Bradley Hope, versará sobre una “relación romántica que atravesó continentes en secreto”. El audio contará con entrevistas y colaboradores. Su narradora en inglés será Mishel Prada, conocida por un papel en Fear the Walking Dead y otras series. En español será la voz de Laura Gómez, vista en Orange is the new black.