Kate Middleton anuncia que tiene cáncer y sigue un tratamiento de quimioterapia

La presión ha podido con Kate Middleton. Pese a que su deseo expreso era mantener las cuestiones de salud alejadas de la atención mediática, lo cierto es que le ha sido imposible continuar con su estrategia. Desde Kensington Palace y Buckinghan han cumplido sus deseos de mantener su misteriosa “cirugía abdominal” bajo un velo de secretismo, pero dos meses de polémicas y pasos mal dados han formado que este viernes la princesa de Gales tome la palabra. Lo ha hecho en primera persona, a través de un vídeo en el que confiesa que la enfermedad que ha padecido es cáncer y que ha sido sometida a un tratamiento de quimioterapia.

Finalmente, la mujer del príncipe Guillermo ha querido acallar todos los rumores y especulaciones surgidas estas últimas semanas sobre su salud. Las especulaciones ante la falta de una explicación oficial han causado una crisis de transparencia a la Corona británica, que finalmente se ha solventado con un anuncio en primera persona de la propia Kate Middleton. Lo hace con un vídeo compartido desde el palacio de Kensington, donde han puesto por primera vez nombre a su enfermedad: cáncer. Se confirma con ello algunas de las teorías planteadas durante estos meses, siempre acalladas oficialmente con el ya manido “está bien” que no terminaba de convencer a nadie.

“Quería aprovechar esta oportunidad para agradecerles personalmente todos los maravillosos mensajes de apoyo y su comprensión mientras me recuperaba de la cirugía”, detallaba Kate Middleton al anunciar que está recibiendo tratamiento de quimioterapia por el cáncer que le fue descubierto tras los análisis realizados después de su cirugía abdominal. Reconoce que “han sido un par de meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que me ha cuidado muy bien, por lo que estoy muy agradecida”, continuaba explicando en su vídeo compartido de forma oficial.

Kate Middleton Kensington Palace

Una vez explicado, Kate Middleton ha entrado en materia a ofrecer más detalles sobre cómo se enfrenta a un cáncer del que ha preferido no especificar de qué tipo: “En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores descubrieron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que debería someterme a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento”, ha explicado con sinceridad la princesa de Gales, después de dos meses escuchando los ruegos de su pueblo y los medios por conocer qué le sucedía en realidad.

“Esto, por supuesto, fue un gran shock y Guillermo y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada, por el bien de nuestra joven familia. Como puedes imaginar, esto ha llevado un tiempo. Me ha tomado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder comenzar mi tratamiento. Pero, lo más importante, nos ha tomado tiempo explicar todo a George, Charlotte y Louis, de una manera que sea apropiada para ellos y asegurarles que voy a estar bien”, reconocía Kate Middleton, que aparcó su papel de representación de la corona al saber que tenía cáncer y se centró en su papel como madre. “Como les he dicho, estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al concentrarme en las cosas que me ayudarían a sanar, en mi mente, cuerpo y espíritu”.

Por fortuna, pese al escándalo y la presión mediática, Kate Middleton no se ha sentido sola en todo este proceso de recuperación de la operación abdominal y tras recibir el diagnóstico de cáncer que le dejó en shock: “Tener a William a mi lado también es una gran fuente de consuelo y tranquilidad. Al igual que el amor, el apoyo y la amabilidad que han mostrado muchos de ustedes. Significa mucho para ambos”.