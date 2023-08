Así fueron los días del Rey Felipe en la Academia Militar donde está alistada Leonor

Este jueves 17 de agosto estaba señalado en el calendario de la Casa Real con especial importancia, porque marcaba el día en el que la princesa Leonoringresaba en la Academia Militar de Zaragoza. Aquí iniciará sus tres años de formación militar, para así manejarse a la perfección en las maniobras realizadas en el Ejército de Tierra, de Mar y de Aire y Espacio. Unas nociones básicas para convertirse en la futura Jefa de las Fuerzas Armadas, como lo es su padre, el Rey Felipe VI, que hace 40 años atrás daba sus mismos pasos para llegar a ocupar el trono español.

GTRES

La princesa Leonor es a partir de ahora la Dama Cadete Borbón y bajo este apelativo recibirá la formación necesaria para ser un día la jefa de los tres ejércitos. Así lo ha sido su abuelo, el Rey Don Juan Carlos entre los años 1955 y 1957, al igual que lo hizo después su padre, el Rey Felipe VI entre 1985 y 1987. Tal y como ha hecho este jueves la heredera al trono patrio, su padre también tuvo que despedirse de su familia a los 17 años de edad para convertirse en soldado. Fue un 2 de septiembre de hace 38 años, pero fue una etapa tan importante en la vida del joven príncipe de Asturias que le han marcado irremediablemente en su forma de actuar y de ser quién es a día de hoy. Lo mismo se espera ahora de la joven princesa.

Casa Real Española

El Rey Felipe estudió COU en el Lakefield Collage de Canadá y cuando terminó sus clases se alistó en la Academia Militar de Zaragoza para aprender valores fundamentales de un soldado: solidaridad, valor y, sobre todo, disciplina y temple. Una etapa de transición para el adolescente real, que salió convertido en un hombre que daba firmes pasos para convertirse un día en el rey que ahora es.

Casa Real Española

Una metamorfosis que podría entenderse viendo algunas de las imágenes que han resultado de su paso por esta academia, en la que no se aceptaban mujeres en su época, mientras que ahora no solo sí que lo hacen, sino que además una de sus nuevas cadetes estará llamada a ser la jefa. En esta nueva promoción, 140 chicas han querido alistarse para formarse junto a la princesa Leonor, mientras que son 611 los chicos que harán lo propio. Todos ellos son iguales aquí, como ya le sucedió al Rey Felipe, pues sus padres no querían que recibiese ningún trato distintivo o especial que le hiciese la estancia más confortable. Era uno más y debía acatar las órdenes como cualquier otro cadete.

Casa Real Española

Así, el Rey Felipe, como hará ahora su hija, tuvo que asistir a clases para conocer todo el equipo con el que trabajan los tres ejércitos, así como familiarizarse con el argot y las estrategias. También recibió instrucción y nociones de supervivencia básicas, como también le tocó hacer las tediosas guardias, tanto en garita como a la intemperie. Cumplió con creces con lo esperado y así terminó jurando bandera, hasta que recibió el diploma en manos de su padre, el Rey Juan Carlos, que le reconoció como caballero alférez cadete de infantería. Algo que próximamente se repetirá, ahora con la princesa Leonor como protagonista.