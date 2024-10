Tres plantas y un retrato suyo en el baño: así es la casa millonaria de Jaime Marichalar que compró antes de separarse de la Infanta Elena

“Zarzuela anuncia el cese temporal de la convivencia de los duques de Lugo”, rezaba el escaso comunicado emitido en 2007 sobre la separación de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar. Ya era un secreto a voces que la situación en su matrimonio no era la mejor y los rumores comenzaron, en parte, por la compra del padre de Felipe Juan Froilán y Victoria Federica de una vivienda de tres plantas dos años antes, muy próxima al que se suponía era la vivienda familiar, en el barrio madrileño de Niño Jesús.

Le costó más de tres millones de euros y se entiende que todavía está pagándola, puesto que se la pudo permitir con una hipoteca a 30 años que solicitó en solitario. Su entonces esposa, la Infanta Elena, quedó al margen de la operación inmobiliaria.

A día de hoy, es la casa en que Jaime de Marichalar vive. Se encuentra a poco menos de 10 minutos en coche del que un día fue su hogar junto a la duquesa de Lugo, y cuenta con varios lujos y comodidades. Con más de 700 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, y decorado por la interiorista interiorista Rosa Bernal, este tríplex se ha convertido en el remanso de paz de Jaime de Marichalar, donde sus dos hijos lo visitan con frecuencia, aunque con menos de la que le gustaría en el caso de su primogénito, que reside en Emiratos Árabes como su abuelo, el Rey Juan Carlos I.

La vivienda cuenta con varias plazas de garaje y un patio interior compartido con otro vecino, además de una piscina situada en la última planta, donde también se encuentra el dormitorio principal. En la planta baja se ubican los espacios conocidos como “de día”, es decir, la cocina, un amplio salón con chimenea, una biblioteca y una zona de servicio; y en la primera, los “de noche”, o sea, los dormitorios de sus hijos y otro para invitados. Como excentricidad, LA RAZÓN confirma que uno de sus baños está decorado con un gran retrato suyo.

Victoria Federica junto a Jaime de Marichalar en el desfile de Dior. Gtres

Un hogar construido a su gusto que no piensa dejar por nada del mundo. Ya no por él, sino por el patrimonio que en el futuro supondrá para Felipe Juan Froilán y Victoria Federica, tal y como el propio Jaime de Marichalar explicó en una de las pocas veces en las que acepta hablar con los medios. “Ni vendo, ni estoy interesado en vender, ni he mirado ninguna otra vivienda por la zona para mudarme. No me voy de España y no dejaré una casa donde estoy encantado y que será la herencia que deje a mis hijos”, señaló a “El Mundo” cuando empezó a rumorearse que podría haber puesto el ojo en otra vivienda.