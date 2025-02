El avión de Matilde de Bélgica aterriza de emergencia en Costa Rica por una rotura en el parabrisas

La Reina Matilde de Bélgica aterrizó en Costa Rica el pasado 9 de febrero. Lo hizo en calidad de presidenta honoraria de UNICEF, con la intención de visibilizar los derechos de la infancia y los proyectos que la organización lleva a cabo en el país bañado entre las aguas del Caribe y el Pacífico.

Un vuelo de once horas que fue tranquilo la mayor parte del tiempo, aunque tanto la Reina Matilde de Bélgica como el resto de pasajeros se llevaron un tamaño susto poco antes de llegar a su destino. Tal y como ha publicado “The Independent”, los pilotos de la nave se vieron obligados a realizar un aterrizaje de emergencia por una rotura en el parabrisas. Una fractura importante que a una velocidad de cerca de 900 kilómetros por hora podría haber significado una auténtica tragedia si no se hubiera actuado a tiempo.

Pese al susto, los pasajeros, incluida la Reina, no percibieron ninguna anormalidad ni durante el vuelo ni en el momento del aterrizaje. “Yo estaba en ese vuelo. No notamos nada y no recibimos ninguna notificación”, asegura en X Wim Dehandschutter, periodista belga experto en realeza que acompañaba a la monarca en su periplo por Costa Rica.

El parabrisas del avión, roto Redes sociales/@fl360aero

Lo cierto es que la única consecuencia fue que la nave, operada por la compañía alemana KLM, tocó tierra unos diez minutos antes de lo previsto en el aeropuerto de San José tras solicitar un aterrizaje prioritario a las autoridades. La aerolínea mantiene que la seguridad de la tripulación y de los pasajeros no se vio comprometida en ningún momento.

Un susto que por fortuna no fue a más y permitió a la Reina Matilde continuar con su agenda internacional. A lo largo de su visita a Costa Rica, se ha reunido en la Casa Presidencial con Signe Zeikate, la primera dama del país, y ha visitado una de las muchas Casas de la Alegría repartidas por el territorio.

Matilde de Bélgica en Costa Rica Gtres

Se trata de hogares de acogida destinadas a hijos de trabajadores migrantes temporales, principalmente de la comunidad indígena Ngobe Bugle, y otros niños con problemas socioestructurales. En su encuentro con los menores, la Reina Matilde de Bélgica ha derrochado complicidad con ellos y ha dejado para el recuerdo simpáticas imágenes en las que no solo se aprecia su preocupación e implicación en los derechos de la infancia, sino su faceta más maternal. No es para menos, teniendo en cuenta que tiene cuatro hijos, los príncipes Isabel, Gabriel, Leonor y Manuel.