Carlos III saluda a los medios al salir del hospital

Este lunes se ha producido una de las imágenes más esperadas desde el ingreso del rey Carlos III, el viernes pasado, para ser intervenido por una obstrucción prostática benigna. La operación resultó exitosa y, después de tres noches en el hospital, hoy ha recibido el alta hospitalaria. A la salida de The London Clinic, el rey ha saludado a los medios de comunicación, pero sin responder a las preguntas de los reporteros. La reina Camila fue ya adelantó el viernes que la operación había salido bien y desde el Palacio emitieron una nota de agradecimiento a los ciudadanos por el interés mostrado.

Kate en casa

El príncipe Guillermo visitando a Kate Middleton en el hospital Gtres

El inicio de semana no ha podido ser más feliz para la familia real británica. Después de catorce noches en hospital y unas jornadas de hermetismo que alimentaron numerosos rumores, también Kate Middleton ha recibido el alta. A ella no se la ha visto en ningún momento. Se recuperará en casa y no se espera que retome agenda hasta, mínimo, después de Semana Santa. "La princesa de Gales ha vuelto a su casa de Windsor para continuar con la recuperación de su operación. Su evolución es favorable. El príncipe y la princesa quieren dar las gracias a todo el equipo de The London Clinic, especialmente al equipo de enfermeros, por su dedicación y sus cuidados. La familia Gales se encuentra agradecida por los buenos deseos que ha recibido desde todas las partes del mundo", reza el comunicado.