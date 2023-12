Diana de Orleans (prima de Don Juan Carlos) planea un exilio en Mallorca tras ser “desterrada” por su nieto

La princesa Diana de Orleans (83), duquesa viuda de Württembergy prima del Rey Don Juan Carlos, ha sido desterrada. Así al menos lo ha denunciado este fin de semana en la revista Paris Match. El motivo: su presencia y la de sus obras de arte en el castillo de Altshausen no agradan a su nieto, el duque Wilhem, jefe de la casa de Württemberg y dueño del castillo desde la muerte de su abuelo y predecesor al frente de esta casa real alemana.

"El testamento de mi marido, el duque Carlos de Württemberg, resultó especialmente desventajoso para mí. Así que tengo que soportar las injusticias de la vida", afirma la princesa a la revista. La viuda explica además que no es la pérdida del castillo de Altshausen lo que más lamenta sino que su nieto le haya pedido que retire de allí sus obras de arte. "Mi arte es inquietante y tengo la sensación de estar molestando". "Para algunos miembros de mi familia el dinero es el rey. Parece que les importan poco los sentimientos de una viuda", añade.

La princesa se plantea retirarse a España y crear una fundación con un museo con sus esculturas. El lugar elegido parece ser Mallorca, donde asegura tener muchos amigos. Las obras que no tengan cabida en el futuro museo se venderán para recaudar fondos en beneficio de los necesitados. "Me gustaría tener un pequeño lugar allí con un taller. Y a veces volver a Altshausen". No obstante, la princesa no descarta recurrir a la Justicia.