La Infanta Sofía y su margarita universitaria sin exámen de selectividad

Tras dos años en el exclusivo UWC Atlantic College de Gales, donde también estudió la Princesa Leonor y que muchos apodan «el Hogwarts para hijos de royals y millonarios», la Infanta Sofía de Borbónse enfrenta ahora a una decisión que marcará su próxima etapa vital: dónde cursar sus estudios universitarios. Aunque el Palacio de la Zarzuela no ha emitido aún una confirmación oficial, fuentes próximas a la Casa Real apuntan a que la benjamina de los Reyes baraja opciones dentro y fuera de España. Entre ellas, suena con fuerza la Universidad Autónoma de Madrid , alma mater de su padre, Felipe VI, y también potentes centros internacionales como Oxford y UCL, dejando a la estadounidense Harvard fuera de la elección por la reciente actualidad política del país gobernado por Donald Trump. Actualmente, la princesa de Bravante y heredera del trono de Bélgica está estudiando allí, concretamente en la Kennedy School, donde cursa un máster en Políticas Públicas (estudió en el mismo internado que Sofía e hizo un grado de Historia y Política, en el Licoln College, de Oxford University). Elisabeth de Bélgica, y por ende todo el país, está pendiente de los vaivenes gubernamentales con la mencionada facultad del estado de Massachusetts y su prohibición admitir estudiantes extranjeros para el próximo año, algo que la afectaría de pleno y la impediría seguir estudiando en la elitista ciudad de Boston. Para una royal que representa a una monarquía parlamentaria, y cuya imagen debe permanecer alejada de divisiones partidistas, ese tipo de escándalos no es un simple ruido de fondo. No es el caso de Sofía, pero no van a correr este tipo de riesgos y buscará una facultad en un ambiente más cálido.

En contraste, la Universidad Autónoma de Madrid representa una alternativa más discreta y simbólicamente poderosa. Esta es la opción de por ejemplo, Christian de Dinamarca, que ha comenzado sus estudios en la Universidad de Copenhague, dando valor a su educación pública nacional. En la UAM estudió Felipe VI entre 1988 y 1993, cuando era simplemente «Felipe de Borbón», estudiante de Derecho con escolta discreta. Volver a esa institución, hoy con un perfil internacional mucho más consolidado, supondría un gesto de continuidad generacional. Un guiño al equilibrio entre tradición y modernidad que tan cuidadosamente cultivan los Borbones del siglo XXI

Pasión por el deporte

Sofía tiene intereses variados: desde disciplinas STEM, por las que mostró afinidad durante su etapa en el UWC, hasta una inclinación por el deporte, que cultiva con pasión. Esquí, vela, tenis, pádel, equitación... la Infanta ha sido una figura activa desde niña. A diferencia de su hermana Leonor, destinada a convertirse en Jefa del Estado, Sofía tiene una libertad mucho mayor para diseñar su propio futuro. Podría estudiar Ingeniería en el MIT, Relaciones Internacionales en Sciences Po, o incluso un programa combinado que le permita explorar su versatilidad.

Los Reyes acompañan a la infanta Sofía en su graduación del UWC Atlantic College a 24 de mayo de 2025 en Gales (Reino Unido) REMITIDA / HANDOUT por Casa de S.M. el Rey Casa de Sm El Rey /Efe

En cuanto a su acceso universitario, Sofía no tendrá que enfrentarse a la temida EVAU. Gracias a su diploma del Bachillerato Internacional, su ingreso se gestionará mediante la UNED, que homóloga sus calificaciones a efectos de la universidad española. Este mecanismo le abre las puertas a centros nacionales, sin renunciar a una eventual educación global.

Pero hay más royal europeos universitarios que se encuentra en plena aventura académica. Sin ir más lejos, la princesa Alexia de los Países Bajos cursa estudios en University College London (UCL), tras su paso por el mismo internado galés que Sofía y la princesa Ingrid Alexandra de Noruega se rumorea que podría seguir formación en el extranjero, tras haberse centrado en actividades institucionales desde sus 18 años.

En definitiva, mientras España observa con atención el impecable despliegue institucional de la Princesa Leonor, la Infanta Sofía avanza por un camino más libre, aunque no menos medido. Si el reinado de Leonor simboliza el deber, el de Sofía podría representar la reinvención de la realeza desde lo académico.

Sofía y el nuevo estilo de comunicación

En la graduación de Sofía vimos un cambio de estilo de comunicación de Casa Real. La cuenta de Instagram de esta Institución se llenó de mensajes de felicitación hasta de su propia hermana. José Moreno, experto en Casa Real, cree que este es el camino marcado desde la aparición de las hijas de los Reyes en los Juegos Olímpicos cuando la cuenta subió 700.000 seguidores. «Esto refleja que se necesita ese punto juvenil dentro de una institución que se remonta a 1500», declara destacando que en la graduación de Sofía nos dejaron ver «a unos padre más que a unos Reyes».