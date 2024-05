La diseñadora de los hijos de Kate Middleton mete la pata: aviva la preocupación

La situación en Buckingham continúa siendo delicada, pese a los intentos de la familia de mostrar normalidad y recuperación frente a los problemas de salud. Ante las especulaciones sobre un empeoramiento en la lucha contra el cáncer para el rey Carlos III de Inglaterra, la Firma decidió contraatacar y anunciar el regreso al trabajo del soberano. Pero no hay tanta soltura a la hora de tratar la misma enfermedad con Kate Middleton. El férreo silencio impuesto provocó que la princesa de Gales se viese obligada a reconocer qué le sucedía, para después refugiarse en su familia mientras continúa su tratamiento. Desde entonces incluso se le ha llegado a ver comprando en una tienda ecológica, pero el misterio sigue siendo una máxima. De ahí que las palabras de Amaia Arrieta, una de las diseñadoras de confianza de la mujer del príncipe Guillermo, hayan causado tanto estrago en la prensa británica.

Amaia Arrieta larazon

Amaia Arrieta, una diseñadora española que triunfa en Reino Unido con su firma Amaia Kids, está detrás de algunos de los looks más relevantes de los hijos de Kate Middleton. Pero su proximidad a la familia no solo se contextualiza por su labor a la hora de vestirlos en grandes ocasiones, pues también hay un trato directo y cercano entre ellos. Aunque la diseñadora suele ser cauta en sus declaraciones, esta vez se ha pasado de frenada al conceder una entrevista al diario británico ‘The Telegraph’. En ella habla sin tapujos sobre la salud de la princesa, añadiendo sin querer más dosis de preocupación por su evolución, cuando tan solo trataba de mostrar el cariño que siente por ella y lo mucho que vela por su sanación. No obstante, sus palabras han tenido un efecto indeseado y son ahora motivo de polémica.

La entrevista estaba centrada en la moda, donde Amaia tiene amplio recorrido, pero era obligatoria la pregunta sobre los hijos de los príncipes de Gales. Los pequeños Georges, Charlotte y Louis han vestido en varias ocasiones algunos de sus diseños. Al ser cuestionada por esto, terminó hablando de más y dando detalles que han causado estragos en las redes sociales según se han ido haciendo eco de sus preocupantes declaraciones: “Vestir a la realeza me enorgullece mucho, realmente me importa cómo se ven. Estoy desconsolada en este momento, creo que están pasando por un infierno, espero que regresen. Es realmente personal para mí”, reconoce compungida por saber lo que atraviesa la familia al verse envuelta en la lucha contra el cáncer de Kate Middleton. Pero, ¿tan grave es?

La foto de la discordia de Kate Middleton junto a sus tres hijos Redes sociales

Las palabras de Amaia Arrieta han despertado la preocupación en gran parte del pueblo. Aunque ella tan solo buscaba mostrar su apoyo al clan real, lo cierto es que al confesar su inquietud se la ha transmitido al resto. Muchos le han recriminado su osadía al hablar de tan delicada situación con la prensa y le acusan de haber roto la confidencialidad que se le presupone a sus clientes. Pero también hay otros medios que han aprovechado la coyuntura para dar forma a alarmantes titulares que ponen el foco en un supuesto empeoramiento en el estado de salud de Kate Middleton, como el ‘Daily Beast’ que reconoce que “hay que tomar en serio lo que dice Amaia, porque las relaciones entre los Gales y ella son muy estrechas”. Eso sí, recordemos que este mismo medio anunciaba la inminente muerte del rey Carlos III justo el día que desde palacio se daba a conocer que había recuperado fuerzas y volvía al trabajo en representación de la Corona.