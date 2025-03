Don Juan Carlos regresa a España y busca traumatólogo a ritmo de JLo

Hay algo en el mar que siempre ha llamado al Rey Juan Carlos. Quizá sea el sonido del oleaje rompiendo contra el casco de un velero o la sensación de libertad que, desde que tiene memoria, solo encuentra en las aguas del Atlántico. Por eso, el próximo 14 de marzo, el Monarca volverá a hacer lo que mejor sabe: navegar. Y lo hará en Galicia, donde su amigo de toda la vida, Pedro Campos, le recibirá con el mismo entusiasmo con el que lo ha hecho durante décadas.

No hay, en esta nueva visita, grandes despliegues ni actos oficiales. Solo el Rey y su velero, su tripulación de confianza y el deseo inquebrantable de seguir compitiendo, a pesar de que su cuerpo le envía señales cada vez más evidentes de que la edad no perdona. Su gran batalla, esta vez, no será contra el viento o las corrientes, sino contra su propia pierna izquierda, un enemigo silencioso que le atormenta desde hace años y que, ahora, amenaza con inmovilizarlo por completo.

Desde hace tiempo, Juan Carlos I lidia con una lesión en esa pierna que le causa un dolor persistente y una rigidez cada vez más pronunciada. En los últimos meses, ha buscado soluciones en los mejores centros médicos de Europa. En España siempre ha confiado en el traumatólogo Mikel Sánchez que es especialista en cirugía artrostópica y presta sus servicios en el Hospital Vithas San José, de Vitoria. Es un pionero en su campo y ha evidenciado el enorme potencial del plasma rico en plaquetas para aplicarlo a la Traumatología. Fue Mikel Sánchez el artífice de la recuperación de las rodillas de un castigado por las lesiones Rafa Nadal, gran amigo del padre de Felipe VI. Entre los deportistas de élite que se han puesto en sus manos destacan futbolistas como Navas, Perotti o Lafita, ciclistas como Joseba Beloki y Samuel Sánchez.

Internado en La Tour

Ni siquiera en Ginebra, donde la medicina de vanguardia y las terapias con células madre prometían milagros, ha encontrado una cura definitiva. Allí, se trata en el Hôpital de La Tour, con un prestigioso médico especializado en rehabilitación deportiva. El Rey ha probado todo: infiltraciones, rehabilitación intensiva y tratamientos regenerativos que bordean los límites de la ciencia. Este deterioro, sin embargo, no ha cambiado su determinación. Para Don Juan Carlos, la idea de abandonar las regatas es impensable. A pesar de la rigidez y el dolor, sigue dispuesto a subirse al Bribón–su eterno compañero de batallas náuticas– y competir, como si los años no pesaran, como si las limitaciones físicas no existieran.

El Rey Juan Carlos embarca el "Bribon" en el puerto, a 28 de Septiembre de 2024, en Sanxenxo (Galicia, España). José Ramón Hernando Europa Press

Si hay alguien que conoce bien el tesón del Rey, ese es Pedro Campos. Empresario, navegante y anfitrión habitual del rey en Sanxenxo, Campos ha sido testigo de su negativa a rendirse ante la evidencia de los años. Será él, como siempre, quien le reciba con los brazos abiertos, dispuesto a garantizar que su regreso a España sea, al menos, cómodo y discreto, como se le ha pedido. Pero, ojo, descarten la idea del abuelo de Victoria Federica como alguien exento de dinamismo y recuerden que el 20 de febrero, el Monarca estaba con Froilán en Abu Dabi observando, en las primeras filas, los contorneos y las baladas latinas de la gran diva Jennifer Lopez.