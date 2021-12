Rafa Nadal y Don Juan Carlos: amigos íntimos en la salud y en la enfermedad

“Hola a todos. Quería anunciaros que en mi regreso a casa, tras disputar el torneo de Abu Dhabi, he dado positivo por COVID”. Con estas palabras el tenista mallorquín Rafa Nadal confirmaba hace unas horas a través de su cuenta de Twitter su contagio por coronavirus. El anuncio, que ha pillado por sorpresa al entorno del deportista -es bien conocido que se somete cada pocos días a test de antígenos y que además así lo exigen los protocolos de los distintos torneos- no deja de ser también un bombazo, uno más, dentro de la Casa Real. Pues, no solo el regreso a las pistas del tenista ha significado volver a ver a Don Juan Carlos en público, siguiendo el partido desde el estadio y en plena polémica por el cierre de la causa penal que mantenía en Suiza por parte de la fiscalía, sino que las imágenes en las que se ve al emérito conversando sin mascarilla y a muy poca distancia de Nadal, y tras confirmase que cenaron juntos la noche del viernes, obligan al padre de Felipe VI a mantener cuarentena y confinarse en su vivienda. Desde Zarzuela no se emite ningún comentario.

Don Juan Carlos y Rafa Nadal en la Zarzuela, 2012

La especial relación que une desde hace varios años a Rafa Nadal con Don Juan Carlos ha salido esta vez “cruz” para ambos. Asegura el tenista en sus redes sociales que está “pasando momentos desagradables”, así que se entiende que está sintomático, y que deberá estar varios días confinado en casa. El mismo tenista ha afirmado que ha avisado de su positivo “a las personas que han estado en contacto conmigo”. Así que el emérito deberá someterse, según marcan las leyes de Emiratos Árabes, a PCR al inicio y al final de la cuarentena bajo pena de multa si incumple el aislamiento.

Don Juan Carlos ha sido fiel seguidor de Rafa Nadal desde hace décadas, mostrando siempre que sus compromisos se lo permitían su admiración y cariño acudiendo a cada final de Roland Garros que disputaba el jugador balear. Una relación, no solo deportiva y profesional, sino también de amistad que culminaba con la asistencia de los reyes eméritos a la boda entre el tenista y Mery Perelló, en octubre de 2019. También era frecuentes verles en verano cenando juntos en el emblemático restaurante Flannigan de Puerto Portals, en Mallorca, o recorriendo las instalaciones de la academia de Rafa Nadal en Manacor; una visita que no fue anunciada pero que saltó a todos los titulares y en la que también estuvo doña Sofía. Llama, además, poderosamente la atención que el tenista siempre ha defendido en público al emérito cuando éste estaba envuelto en causas judiciales -”puede que se haya equivocado en algunas de sus acciones, pero hay que recordar que siempre lo ha hecho por España”, dijo al Corriere della Sera- y que, sin embargo, sus encuentros con Felipe VI y Doña Letizia sean siempre “más fríos” y a penas coincidan en la capital balear durante los veranos reales.

Según apuntan varios medios, el Rey Juan Carlos tenía intenciones de regresar a España para pasar la Navidad, pero este positivo de su amigo Nadal le va a obligar a quedarse en Abu Dhabi, donde vive desde su exilio forzoso, al menos dos semanas más. Tampoco se ha confirmado si esta noticia provocará que la infanta Elena, que tenía previsto visitar a su padre, retrase su viaje hasta nuevo aviso.