Un extrabajador de La Zarzuela revela cómo era la Reina Sofía con Don Juan Carlos

La filtración de imágenes y audios del Rey Juan Carlos I que evidencian su relación con Bárbara Rey han hecho que la Corona pase por un momento delicado. José Luis Ortega, exmiembro del gabinete de la Reina Sofía ha revelado ahora cómo era ella con el Rey cuando nadie les veía. En su última aparición oficial, este lunes, en un acto conmemorativo del XIX aniversario de la creación de la Unidad Militar de Emergencias, Doña Sofía aparecía con semblante triste y serio. "Está viviendo esto con muchísima preocupación y con muchísima tristeza, por lo que estos audios significan para el entorno familiar. Para sus hijos, sobre todo, que no eran desconocedores de la situación. Pero sobre todo con preocupación de lo que pueda pensar la opinión pública y preocupación por el futuro", ha destacado Ortega en Telecinco.

Ortega ha calificado además de poco oportunas las palabras que la ministra de Defensa, Margarita Robles, le ha dirigido a la Reina Sofía. "En estos momentos le trasladamos nuestro cariño y nuestro agradecimiento", ha sido el mensaje de la política en mitad de su discurso.

La reina Sofía preside acto con motivo del XIX aniversario de la UME SERGIO PEREZ Agencia EFE

"Estaba muy seria y estaba esperando alguna pregunta indebida. Me han sorprendido las palabras de la Ministra de Defensa. Un poco fuera de lugar, como si la estuviera arropando", destacaba Ortega en "TardeAR". "Lo he interpretado como solidaridad femenina. Por eso ha sido fuera de lugar. No creo que a la Reina le haya agradado eso", ha subrayado.

Además, ha asegurado que las infidelidades del Rey Juan Carlos hacia la Reina Sofía eran un secreto a voces: "Eso no era una sospecha, eso lo sabía la sociedad en general. El Rey no es que se haya escondido mucho. Desde antes de comenzar mi faceta profesional, se decía en las tertulias de las casas. Se oía que 'borboneaba', que hacía pinitos por ahí", ha relatado.

Según asegura, el que fuera trabajador de Zarzuela durante más de dos décadas, por aquel entonces los escarceos del monarca no se tenían en cuenta ya que nadie los había publicado: "Tampoco es que fuese una preocupación porque los medios han sido muy discretos. Hasta ahora ha sido un tema tabú, nadie daba un paso adelante, pero pensábamos que había una bomba por ahí, aunque no de esta magnitud".

Bárbara Rey y Juan Carlos I Gtres

Ortega ha confesado además que "en una primera etapa la Reina estaba muy enamorada del Rey. Luego hay una segunda etapa donde ella es muy distante. Jamás se ha visto ninguna mirada extraña hacia el Rey. Desde que ha nacido ha estado muy bien educada para sostener la monarquía". También cree que estas filtraciones pueden afectar al devenir de la monarquía en España aunque los Reyes Felipe VI y Letizia han trabajado por mejorar la imagen de la Corona y hacer más transparente la Institución. "Puede perjudicar a la monarquía, los tiempos han cambiado mucho. Ha comentado que ahora mismo ya no hay súbditos, ya que los españoles están en otra época", ha zanjado al respecto.