La Familia Real devota del pódcast de Vicky Martín Berrocal

Victoria Federica de Marichalar concedió su primera entrevista a Vicky Martín Berrocal en su pódcast "A solas con". En ella habló de su relación con su madre, la Infanta Elena, con su hermano Froilán, así como del resto de la Familia Real. Vic y Vicky Martín Berrocal se conocen desde hace tiempo ya que la influencer es amiga de su hija, Alba Díaz.

No se conoce la reacción de los Reyes Felipe VI y Letizia a las declaraciones de su sobrina, pero sí la de Doña Elena. La Infanta siempre ha sido muy reacia a que sus hijos estuvieran en el centro mediático, pero según publica "Monarquía Confidencial", "se siente muy orgullosa de cómo se ha expresado y de lo natural que se ha mostrado" Vic, en la entrevista. Además, destacan que la primogénita de Don Juan Carlos y de Doña Sofía asegura que "la entrevista era necesaria, porque se ha dado de ella una imagen que no es real".

Por su parte, también ha trascendido que tras escucharla, el Rey Juan Carlos aprobó las declaciones de su nieta. Froilán y Don Juan Carlos "estaban juntos y vieron la entrevista porque recibieron el link del podcast por WhatsApp", señaló una persona cercana al monarca al mismo medio.

En la entrevista, Victoria Federica se enorgullecía de su hermano, del que dijo que era "una persona vitamina" y que se sentía "protegida" cuando estaba a su lado. Además confesó que "le echa muchísimo de menos".

También Froilán reaccionaba a las palabras de su hermana, según desveló Vicky Martín Berrocal en el programa "TardeAR": "Me ha escrito mi hija Alba [que es amiga de Froilán] y me ha dicho que él ha visto la entrevista, y se ha emocionado mucho. Es verdad que a su hermano le tengo cariño, he pasado grandes ratos con él, es divertido y muy libre. Le ha hecho mucha ilusión".

La influencer se deshizo en elogios hacia sus padres. Por su madre afirmó sentir una gran admiración: "Es un ejemplo de todo, es lo que quiero ser yo de mayor. Quiero ser como ella. Entonces voy cogiendo cositas de ella cada vez y las voy inculcando en mí, intento poco a poco tener cosas suyas. Ella me da consejos de vida y yo los agarro". Y de su padre reconoció que "de él tengo muchísimos valores también. Me ha inculcado la moda desde pequeña y por eso me gusta tanto. Me encanta ir con él a todos los desfiles y a todo lo que tenga que ver con la moda, porque aprendo muchísimo".