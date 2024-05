Victoria Federica derrocha elegancia (y glamur) con un look de lujo para su cita con Dior en Madrid

Victoria Federica cada día está más guapa, y no lo decimos nosotras, es un hecho. Después de convertirse ayer en la gran protagonista de la jornada con su entrevista con Vicky Martín Berrocal, se fue a disfrutar de una cita con Dior en Madrid, de la que nos acaba de dejar su look. Elegante, clásico, como toda una Lady Dior. Os lo llevamos diciendo hace muchos meses, el podcast de Vicky Martín Berrocal se ha convertido en nuestro favorito, y ahora ha conseguido lo que ningún periodistas o medio de comunicación, una entrevista con Victoria Federica grabada en vídeo, hasta ahora solo la teníamos por escrito. Y obviamente, además de ver entera, nos hemos fijado en el look de Vic para esta entrevista. El podcast A solas con... Vicky Martín Berrocal, una producción de Podium Podcast y LaCoproductora, ha estrenado este martes su tercera temporada por todo lo alto con esta entrevista a Victoria Federica, en la primera entrevista audiovisual que concede la hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar. De la que todo el mundo está hablando desde ayer, y nosotras también. Aunque ahora queremos centrarnos en este maravilloso look de Dior de Vic.

En 1989, Gianfranco Ferré comenzó su andadura como director creativo de la casa Dior. Una de sus aportaciones más duraderas a la marca es, sin duda, el bolso Lady Dior. Según cuenta la historia, en 1995, Bernadette Chirac, la esposa del presidente francés Jacques Chirac, llamó a Dior con una petición: quería que la casa creara un bolso exclusivo para regalárselo a Lady Di en su visita a París. El diseño resultante fue, por supuesto, digno de una princesa. Y ahora es Victoria Federica la que ha lucido este bolso para una cita con la 'maison' en Madrid, con un vestido de guipur negro y coleta baja. La princesa Diana recibió este bolso en una exposición de Cézanne en el Grand Palais y lo llevó en posteriores visitas a Birmingham, Inglaterra y Argentina. El bolso es tan querido como la mujer que lo inspiró, y desde entonces se ha convertido en un imprescindible de la colección de bolsos de Dior. En los últimos tiempos, el bolso se ha fabricado en tamaño pequeño, mediano y grande; en piel de ternera flexible, charol o la famosa toile de Jouy de Dior, así como otras versiones y remezclas más llamativas.

Pero no solo el bolso, Victoria Federica también nos deja claro que todo el beauty look corre también a cargo de la marca de belleza de Dior. ¿Puede estar más guapa? Ya os decimos nosotras que no.