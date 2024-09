Se filtra el plan privado de Felipe y Letizia para celebrar sus 10 años en el trono

Han sido muchas las veces que se ha recordado que las funciones del Rey Felipe VI y la Reina Letizia van mucho más allá de sus apariciones públicas. Su papel de representación de la Corona no solo se lleva a cabo frente a las cámaras, de cara a la galería y haciendo partícipe al pueblo de ello. También hay muchas otras tareas que se realizan a puerta cerrada, no por ello puede considerarse que sea “secreto”. Tan solo son tareas propias de su trabajo que no siempre son recogidas en su agenda oficial, anunciada religiosamente cada viernes para dar buena cuenta de cómo será la próxima semana para los Reyes. Así se hizo el pasado viernes, reservando un hueco libre para este martes. ¿Día libre? Podría ser, pero no es el caso, dado que tenían un evento importante al que acudir, en el que se festejaba precisamente el décimo aniversario de su ascenso al trono español. Ha pillado a muchos por sorpresa. Incluso para los propios asistentes al acto.

Sus Majestades los Reyes, D. Felipe VI y Doña Letizia acompañados de sus Altezas Reales la Princesa de Asturias, Leonor y la Infanta Doña Sofía asisten al relevo solemne de la Guardia Real, con ocasión del X aniversario de la Proclamación de Su Majestad el Rey. © Alberto R. Roldán / Diario La Razón. 19 06 2024 © Alberto R. Roldán La Razón

La cita ha tenido como escenario el Palacio de El Pardo, hasta donde se han desplazado algunos trabajadores de Patrimonio Nacional. ¿Quiénes? Aquellos afortunados que han sido seleccionados expresamente para tan destacada ocasión, como así explica Guillermo Pastor, técnico auxiliar del Archivo General del Palacio, a ‘Vanitatis’: “Han sido designados a sorteo”. Una velada con los empleados con mayor fortuna que han podido compartir con los Reyes no solo un encuentro formal, con su correspondiente besamanos, sino también compartir mesa y mantel con una comida. Todo para conmemorar que el Rey Felipe VI subió al trono en 2014, pero especialmente para agradecerles su colaboración en sus labores, que resultan muy valiosas en el desempeño de las funciones reales. Un gesto que, al parecer, se va a repetir.

Este evento, aunque inesperado, es uno de los numerosos que están preparando en Casa Real con motivo del décimo aniversario de la coronación. De hecho, la de este martes no ha sido la primera: “La semana pasada hubo otra recepción privada con miembros de su equipo de seguridad y trabajadores de Zarzuela”, exponen desde ‘Spanish Royals’, dando a conocer unas actividades que no están siendo recogidas de manera oficial en la agenda de cada viernes, pero que mantiene muy atareados a Don Felipe y Doña Letizia. Y es que han querido tener un gesto de cercanía con sus funcionarios, esos que hacen posible que la maquinaria y sus distintos engranajes continúen funcionando y que han posibilitado estos exitosos diez años de reinado. Algo que ya se celebró el pasado 19 de junio cuando el calendario señalaba el día exacto del aniversario, pero que ahora se hace en ‘petit comité’ para hacer más certero el agradecimiento a su labor.