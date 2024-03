Gustavo Egusquiza, experto en comunicación: "La casa real británica no suele hacer menciones de sus enfermedades y Kate Middleton no es jefa de estado, no tiene ninguna obligación de hacerlas"

Kate Middleton padece cáncer y ya se encuentra en tratamiento. Después de meses de rumores, la princesa de Gales ha emitido un comunicado oficial a través de la BBC confirmando la peor de las noticias, causando una gran conmoción mundial. Debido a la delicada que está atravesando de salud, continuará alejada de la esfera pública una larga temporada. LA RAZÓN habla en exclusiva con Gustavo Egusquiza, experto en comunicación, sobre el anuncio de la mujer del príncipe Guillermo. El periodista, que conoce bien a los príncipes de Gales por haber ido juntos a la universidad, nos cuenta sus primeras impresiones sobre el asunto y cómo cree que estarán viviendo estos momentos la familia real británica.

¿Cómo ha visto el anuncio de Kate Middleton?

Lo he visto impecable. Va a ayudar un poco a disipar todos los rumores de las últimas semanas sobre el estado de salud de Kate y en qué situación se encontraba. Opino que ayudará a que la dejen tranquila con todo el tema de especulación sobre figura de los príncipes de Gales.

¿Ha tardado demasiado?

Han tardado demasiado, pero tiene que ver más con la gestión de Kensington Palace y por cómo han gestionado la crisis, que no ha sido la más correcta porque ha dado pábulo a todas estas especulaciones. Ha tardado, pero es que en realidad la casa real británica no suele hacer menciones de sus enfermedades. La reina Isabel, en su momento, tampoco se supo de qué murió porque jamás se dijeron las causas y nunca se han dicho. Fue el rey Carlos, jefe de estado, el que hizo las declaraciones de que tiene cáncer y Kate Middleton no es jefa de estado, no tiene ninguna obligación como princesa de Gales. Ella en su momento dijo que se iba a someter a una cirugía abdominal. Dieron una información limitada en ese momento y después se han encontrado con las células cancerígenas. Aún así, es un tema que depende de la privacidad de los príncipes de Gales, el querer o no dar la información. ¿Han esperado demasiado? Sí, pero el vídeo disipa todos las dudas en estos momentos.

Kate Middleton y el príncipe Harry siempre estuvieron muy unidos Gtres

Usted conoce a la princesa de Gales. ¿Cómo cree que va a afrontar la situación?

No lo sé. Imagino que es un trago difícil para cualquier familia y para una mujer tan joven. Me imagino que lo han cogido a tiempo porque, generalmente,la familia real británica se somete a chequeos habitualmente y está en las mejores manos. De alguna manera, tiene todos los astros aliados para que todo salga bien.

¿Cómo cree que habrán reaccionado Harry y Meghan?

Es complicado de decir, son seres humanos y Harry ha estado muy próximo a Kate. Me imagino que la habrá llamado por teléfono, pero es una especulación porque no tengo la información de si ha ocurrido o no, pero imagino que la visitará. El problema de Harry es más con el príncipe de Gales. Es una herida aún sin sanar. ¿Qué vaya a ver un acercamiento? Ojalá.