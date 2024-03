Este es el verdadero motivo por el que Kate Middleton ha decidido comunicar que padece cáncer

Después de meses de rumores, especulaciones y teorías conspiratorias, Kate Middleton ha confirmado la peor de las noticias a través de un comunicado oficial. La princesa de Gales padece cáncer y ya ha comenzado el tratamiento de quimioterapia "preventiva". "En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en aquel momento se pensaba que que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas después de la operación descubrieron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó someterme a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento", ha desvelado la mujer del príncipe Guillermo, a las 19.00 horas del día de hoy.

No es casual que Kate Middleton haya elegido la última hora del viernes de Semana Santa para anunciar que tiene cáncer y la explicación está en sus hijos. La princesa de Gales ha oficializado públicamente su diagnostico para protegerlos. George, Charlotte y Louis acaban de comenzar sus vacaciones escolares y no tendrán que volver a Lambrook School, su escuela, hasta dentro de más de una semana, cuando se habrá rebajado un poco la presión mediática tras el anuncio.

El príncipe Guillermo y Kate Middleton posan con sus hijos George, Charlotte y Louis

Los tres hijos de Kate Middleton se enteraron de la noticia hace unos días, pero toda la familia aún continúa procesando el shock inicial que produce el diagnóstico. "Por supuesto, esto fue un gran shock, y Guillermo y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia. Como podéis imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha tomado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para iniciar mi tratamiento. Pero, lo más importante, nos ha llevado tiempo explicar todo a George, Charlotte y Louis de una manera que sea apropiada para ellos, y para asegurarles que voy a estar bien. Como les he dicho; Estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al concentrarme en las cosas que me ayudarán a sanar; en mi mente, cuerpo y espíritu", ha expresado la princesa en el comunicado.

A pesar de la noticia, la mujer del príncipe Guillermo ha asegurado que se encuentra bien en estos momentos y ha lanzando un mensaje de ánimo a todas las personas que, como ella y Carlos III, están luchando ahora mismo contra el cáncer: "En este momento pienso también en todos aquellos cuyas vidas se han visto afectadas por el cáncer. Para todos los que enfrentan esta enfermedad, en cualquier forma, por favor, no perdáis la fe ni la esperanza. No estáis solos".