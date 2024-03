Carlos III también se enfrenta a un cáncer como Kate Middleton: las enfermedades de la familia Real

Después de meses de rumores y especulaciones, Kate Middleton ha anunciado que padece cáncer a través de un comunicado oficial en la BBC. La princesa de Gales, aunque ha asegurado que se encuentra bien, ya está recibiendo quimioterapia para poder superar la enfermedad y estará retirada de la vida pública de manera indefinida. "En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en aquel momento se pensaba que que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas después de la operación descubrieron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó someterme a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento", ha desvelado la mujer del príncipe Guillermo.

"Por supuesto, esto fue un gran shock, y Guillermo y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia. Como podéis imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha tomado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para iniciar mi tratamiento. Pero, lo más importante, nos ha llevado tiempo explicar todo a George, Charlotte y Louis de una manera que sea apropiada para ellos, y para asegurarles que voy a estar bien. Como les he dicho; Estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al concentrarme en las cosas que me ayudarán a sanar; en mi mente, cuerpo y espíritu", ha declarado en el comunicado Kate Middleton. "Tener a William a mi lado también es una gran fuente de consuelo y tranquilidad. Como es el amor, apoyo y amabilidad que muchos de vosotros habéis mostrado. Significa mucho para ambos. Esperamos que comprendáis que, como familia, ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento. Mi trabajo siempre me ha traído una profunda sensación de alegría y tengo muchas ganas de volver cuando pueda, pero por ahora debo centrarme en recuperarme por completo. En este momento pienso también en todos aquellos cuyas vidas se han visto afectadas por el cáncer. Para todos los que enfrentan esta enfermedad, en cualquier forma, por favor, no pierdan la fe ni la esperanza. No estáis solos".

Tres meses después de someterse a la cirugía abdominal, Kate Middleton anuncia que padece cáncer, a pesar de que el primero comunicado del Palacio de Kensington aseguró que no se trataba de esta enfermedad. Este 2024 está siendo muy complicado para la corona británica que, en estos momentos, atraviesa sus horas más bajas por la retirada temporal de la princesa de Gales y Carlos III por cáncer, aunque ninguno de los dos ha especificado exactamente cuál padece.

El rey de Inglaterra y su nuera fueron intervenidos de sus respectivos problemas de salud en la Clínica Londres el pasado mes de enero, coincidiendo ingresados en el centro sanitario. Carlos III por un agrandamiento de próstata y Kate Middleton del abdomen. La confirmación del cáncer del padre del príncipe Guillermo llegó el pasado 5 de febrero, causando una gran conmoción mundial.

Pero la princesa de Gales y el rey de Inglaterra no son los únicos que padecen esta enfermedad en la familia real británica. Sarah Ferguson, la exmujer del príncipe Andrés, recibió la peor de las noticias a principios del mes enero tras diagnosticada de un melanoma maligno después de que le extirparan varios lunares, tan solo unos meses después de haber sido tratada de cáncer de mama y estaba avanzando positivamente en su tratamiento.