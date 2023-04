De Harry y William peleándose a Camilla Parker haciéndose la cera: los royals británicos como nunca antes los habías visto

La artista Alison Jackson estrena su exposición fotográfica 'The Crown'. Pero nada de lo que aparece es real. La fotógrafa, en sus creaciones, juega con la realidad y la ficción y expone a la familia real británica en situaciones impensables gracias a la utilización de dobles, que, en la mayoría de imágenes, son indistinguibles. La muestra se va a poder visitar hasta el próximo 28 de mayo, coincidiendo con la expectación que genera la inminente coronación de Carlos III y Camilla Parker el próximo 6 de mayo como reyes de Inglaterra.

"El problema que tengo es que mi Carlos III no quiere ir en carruaje con mi príncipe Harry. Se identifica con el verdadero rey Carlos y no quiere hacerlo, y yo no quiero disgustarle en este momento", dice Alison Jackson sobre los dobles que utiliza en sus creaciones al 'Daily Mail'. Para ella, el verdadero trabajo es encontrar a personas que se asemejen a los royals británicos. La artista confiesa que encontrar "mujeres guapas" es bastante fácil, "pero el rey Carlos, el príncipe Guillermo y el príncipe Harry son muy difíciles. Estoy desesperada con ellos. El otro día encontré a un Harry andando en la calle. Hay que tener el ojo puesto". "A veces la gente no quiere admitir que se parece a alguien o no quiere tomarse la molestia de ponerse en contacto con una agencia, pero se puede ganar mucho dinero", explica sobre el trabajo de un doble. En el máximo apogeo de Bekcham, su doble oficial ganaba 275.000 euros al año, una altísima cifra que recibía solo por parecerse al futbolista.

En la exposición fotografía se pueden ver imágenes que van desde Camilla Parker de fiesta o haciéndose la cera, hasta peleas a puñetazos entre el príncipe Harry y William o Kate Middleton y Meghan Markle. Con mucho talento y creatividad, Alison Jackson ha recreado situaciones que podrían ser un absoluto escándalo en la corona pero que también, en parte, los humaniza.

Para la fotógrafa, su personaje favorito de retratar siempre ha sido la reina Isabel II, y su muerte le afectó enormemente. "Era brillante, y esa imagen final de su encuentro con Liz Truss, cuando obviamente se encontraba muy mal, esa devoción por el deber y la ética del trabajo es el ejemplo más increíble", dice sobre la monarca fallecida. "Cuando murió pensé que tenía que celebrar a la familia real tal y como es ahora. La Reina era maravillosa porque era una especie de misterio y siempre te preguntabas cómo era en realidad, mientras que Carlos habla mucho más y sabes cuál es su postura", relata.

Sobre Camilla, lo tiene claro. "Es franca, picante y divertida, una fiestera a la que le gusta fumar y beber. Es divertido representar a una mujer mayor y sexy", dice sobre la mujer de Carlos III. "Siempre hay un elemento de interpretación en cualquier imagen: puede estar recortada, el contexto puede ser diferente... La verdad puede quedar totalmente distorsionada por una foto", termina declarando sobre su fotografía y exposición.