Harry declara que William recibió mucho dinero por tapar escuchas telefónicas

El príncipe Harry declaró ante el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra que su hermano William, el príncipe de Gales y heredero al trono, recibió un millonario pago en dinero por parte del grupo de periódicos del magnate Rupert Murdoch, para silenciar el hecho de que sus teléfonos privados habían sido intervenidos por estos medios.

El duque de Sussex ha hecho estas graves acusaciones en el marco de una demanda judicial contra News Group Newspapers, The Sun y News of the World por hackeo telefónico. Sus declaraciones constan en un documento de 31 páginas que se han hecho públicas y que han desatado una nueva polémica en la Casa Real a tan solo once días de la coronación de Carlos III.

Hace unas semanas el duque de Sussex acudió a Londres para participar en una audiencia preliminar con la Asociación de Periódicos, el editor de The Mail y The Mail on Sunday y queda pendiente otra comparecencia por demandas contra Mirror Group Newspapers. Todas estas demandas fueron interpuestas por los abogados del príncipe Harry.

Según el duque, al comienzo del proceso legal el príncipe William lo apoyó en su reclamo contra los medios y en su solicitud de esclarecer, antes de la boda con Meghan, la piratería telefónica y pedir que el mismo Rupert Murdoch se disculpara formalmente. Además asegura que la reina Isabel II lo autorizó a demandar al consorcio de Murdoch por piratería telefónica y mantener a esos medios distanciados de su boda con Meghan Markle.

La demanda incluye acusaciones de que NGN interceptó ilegalmente mensajes de voz, obtuvo información privada mediante engaños y utilizó investigadores privados para obtener información ilegalmente. No está claro cómo el príncipe Harry tiene información sobre el acuerdo de su hermano, pero en su respuesta a la corte escribe que su información se basa en un documento redactado a través del cual infiere que William firmó el acuerdo.

Los funcionarios del Palacio de Kensington, que representan al príncipe William, preguntados por CNN dijeron que no tienen nada que aclarar.