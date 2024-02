¿Kate Middleton estuvo en coma? Desde Palacio cuentan la verdad de sus “complicaciones”

La salud de Kate Middleton comenzó a preocupar a los británicos y gran parte del mundo el pasado 17 de enero, cuando desde el Palacio de Kensington informaban de su hospitalización. Se daba a conocer que había sido intervenida por una “cirugía abdominal”, a la vez que se informaba que no se iban a dar más detalles sobre unas cuestiones que la princesa de Gales quería mantener como privadas. Así comenzaron a surgir especulaciones sobre lo que realmente podría haber llevado a la mujer del príncipe Guillermo a un quirófano. Su familia acudía al hospital a visitarla con el rostro serio y con cierta preocupación en el rictus, lo que acrecentaba la agonía ante la falta de novedades. Ahora, por fin, han llegado de manera oficial.

El príncipe Guillermo visitando a Kate Middleton en el hospital Gtres

Muchas han sido las incógnitas que han rodeado a su ingreso hospitalario, como puede ser simplemente la dolencia misma que ha obligado que fuese operada. Peor también ha habido un gran interés por conocer cómo ha sido su evolución médica, pues ha llegado a filtrarse a los medios británicos que surgieron complicaciones en el proceso postoperatorio. Algo que por fin se ha desvelado de forma oficial, cuando desde Palacio se ha entendido la necesidad de dar pinceladas sobre su estado de salud actual para despejar todas las dudas y preocupaciones. Y lo ha hecho a través de la revista ‘People’, que ha hablado con fuentes palaciegas.

Desde el programa ‘Fiesta’ se alertó sobre un empeoramiento en el estado de salud de Kate Middleton que habría sufrido complicaciones tras la intervención: “La operación ha salido bien, pero en el postoperatorio había habido complicaciones”. Se hablaba de “dificultades graves” y que los médicos que llevaban su caso tuvieron que “tomar una decisión bastante drástica” al “inducirla a un coma y hubo que intubarla”. Ahora, estas fuentes de palacio aseguran a la citada revista que esto en ningún momento sucedió: “Es una tontería total”.

Kate Middleton cumple 41: los looks que la han convertido en una de las ‘royals’ más estilosas de Europa Kate Middleton cumple 41: los looks que la han convertido en una de las ‘royals’ más estilosas de Europa

Desde las fuentes consultadas por ‘People’ no les cabe ninguna duda al respecto: “No es el caso en absoluto”. Aunque son escasas las aclaraciones y no entran en demasiados detalles, lo que sí ayudan a zanjar es la preocupación reinante sobre Kate Middleton. La operación se anunció como un éxito y se anunciaba un proceso de recuperación largo, que le mantendría alejado de los compromisos de la agenda oficial hasta, al menos, la Semana Santa. No se ha hecho mención sobre su recuperación. Hasta ahora. Que han entendido necesario dejar claro que no ha habido complicación alguna, que en ningún momento la princesa ha sido inducida a un coma y que su vida no corre peligro. Es más, está ya en Adelaide Cottage, su casa, junto a sus hijos recuperando la normalidad tras dos semanas ingresada en The London Clinic.