Kate Middleton hace cambios en su corte privada: su nuevo hombre de confianza

Kate Middleton continúa retirada de la escena pública y los quehaceres de princesa desde que fuese sometida a una misteriosa “cirugía abdominal”. Pocos (o ninguno) han sido los detalles que se han dado a conocer sobre el motivo de su intervención, aunque parece que su recuperación está avanzando según lo previsto. Pero no se habla oficialmente de estas cuestiones sobre su salud, por expreso deseo de la esposa del príncipe Guillermo. En su lugar, tan solo se puede comunicar al pueblo esos otros asuntos referentes a su papel institucional. Así, se acaba de conocer que la princesa va a cambiar de mano de derecha, pues tendrá un nuevo secretario privado.

El príncipe Guillermo y Kate Middleton Gtres

En las últimas semanas se han producido muchos cambios en la familia real británica. Los más evidentes han sido los provocados por los problemas de salud de sus miembros, especialmente el cáncer del rey Carlos III, que ha dejado el peso de la corona en su primogénito. Pero también otros que han pasado algo más desapercibido, como que el soberano haya cambiado a su guardaespaldas Major Johnny, tan valorado en las redes sociales por su atractivo. Ahora ha sido Kate Middleton la que hace ajustes en su equipo personal, aunque quizá lo suyo fuese algo más urgente, pues llevaba casi un año con el puesto vacante y la tarea acumulándose.

Tal y como adelantan desde ‘The Times’, la princesa de Gales estaría interesada en contar con los servicios del teniente coronel Tom White. La plaza a cubrir sería la de secretario privado y ha pensado en él por su exquisita experiencia, tras haber sido el ayudante personal de la propia reina Isabel II. Su buen desempeño en su puesto anterior le hace ser el candidato ideal para servir a la nuera del Rey, que no se ve tan tentada por la otra candidata puesta sobre la mesa para esa función. Sería Alison Corfield, quien ha sido descrita como “extremadamente directa” y que su forma de trabajar “sacudiría” el palacio. Parece que prefieren dejar las cosas como están y optar por la opción más fiel a la tradición de Tom White.

Y es que todo hace pensar que el nuevo secretario privado de Kate Middleton será Tom White, aunque aún no se ha informado nada de manera oficial. Pero su pasado le avala como el mejor candidato y no solo por su buen servicio demostrado con Isabel II. También por ser un soldado condecorado de los Royal Marines, que sirvió en Afganistán en 2009 en el comando 42. Es considerado un héroe por evitar una masacre en Helmand, cuando detectó los cables bajo una puerta de un colegio que conectaban con una bomba preparada para causar una tragedia: “Se te revuelve el estómago de pensar lo que podría haber pasado si no hubiéramos encontrado las bombas. Estas personas sabían que podían haber hecho volar por los aires a muchos niños y no les importó”, aseguró en su momento quien podría velar ahora por la seguridad de la princesa de Gales, aún en recuperación tras su operación.