Guillermo le cierra la puerta a Harry y le paga con el “aislamiento” familiar

El rey Carlos III de Inglaterraestá batallando contra un cáncer que le ha obligado a bajarse del trono un año después de conquistarlo. Después de ser el eterno heredero a la corona británica, tras la longeva vida de su madre, la reina Isabel II, nada más tomar las funciones de rey tuvo que aparcarlas para centrarse en su salud. Suele decirse que no hay mal que por bien no venga, algo que ha debido de pensar su hijo pequeño, el príncipe Harry, que ha llegado incluso a reconocer en público que la enfermedad de su padre podría ser la excusa perfecta para reencaminar su relación y recuperar el tiempo perdido tras su ruptura. Ahora bien, ¿qué piensa de todo esto el príncipe Guillermo? Pues parece que no está de acuerdo con su padre y, mucho menos, con su hermano.

El príncipe Harry Gtres

El príncipe Harry habló del “efecto reunificador” que podría tener el cáncer de su padre. Esta enfermedad ha debido removerle por dentro, entrándole el deseo de estrechar lazos con su familia, de los que se había distanciado tras encontrar diferencias y opiniones enfrentadas. “Mira, quiero a mi familia y estoy agradecido por haber podido subir a un avión e ir a verlos”, añadía el duque de Sussex, que prometía más viajes a Reino Unido: “Así pasaré y veré a mi familia tanto como pueda”. Eso sí, el príncipe Guillermo no tiene demasiada ilusión por reencontrarse con su hermano y retomar un contacto que él da por zanjado.

“Lo que he oído es que, mientras el Rey está dispuesto a arreglar las cosas con su hijo menos, el príncipe Guillermo insiste en que la Casa Real debería respetar el acuerdo de la cumbre de Sandringham con la reina Isabel de 2020”, adelanta Richard Eden en ‘Palace Confidential’. El futuro rey de los británicos no querría saltarse ni un punto de lo establecido en el acuerdo que llegaron para permitir que los duques de Sussex renunciasen a sus obligaciones con la monarquía, para así comenzar un lucrativo camino propio: “Dejaron claro que no quieren depender de fondos públicos en sus nuevas vidas”, añaden.

El príncipe Harry con el Rey Carlos III Gtres

Según este experto en realeza británica, el príncipe Harry estaría dispuesto a arrimar el hombro ahora que se le precisa, tras la baja de algunos miembros de ‘La Firma’. No obstante, es su hermano quien se opone a que esto suceda, incluso de forma temporal o provisional. También el propio rey, que dicen que “de ninguna manera” dejaría que su hijo ocupase un papel activo en las tareas de representación de la corona, como hacía antes, tras el desaire que supuso el ‘Megxit’. Algo que, según Richard Eden, se agravaría cuando el príncipe Guillermo sea el jefe de la casa: “Ahora Harry quiere volver a sus deberes reales, de ninguna forma, según me han dicho. Pero esta semana le han dado una idea de qué esperar cuando su hermano sea rey: el aislamiento. No hay manera de que a los Sussex se les permita volver a unirse a ‘La Firma’ cuando Guillermo esté en el trono, a menos que dejen de ganar dinero y se disculpen por su comportamiento en los últimos años”.