Pippa Middleton, en el Caribe mientras su hermana Kate continúa convaleciente

Muchas han sido las muestras de que la familia Middleton son una piña y que sortean los obstáculos presentando un frente unido. Ha sido ha sido cuando alguno de sus miembros ha caído y necesitaba la ayuda del resto y no han sido pocas las veces que estos batacazos han dado el salto a la prensa. Pero lo curioso ahora es que se ha publicado todo lo contrario, que Kate Middleton, cuando aún se encuentra convaleciente de la “cirugía abdominal” que han tratado como secreto de Estado. Nada más ser intervenida sin ofrecerse ningún detalle sobre lo que le sucedía, toda su familia se personó en The London Clinic para estar al lado de su cama. Pero parece que ya no es así y ahora vive su recuperación alejada, al menos, de sus hermanos. Primer fue James quien copó titulares, pero ahora es su hermana Pippa Middleton.

Tanto los padres como los hermanos de la princesa de Gales acudieron al hospital londinense cuando terminó la intervención. Se les vio en las inmediaciones del centro con el rictus serio y sin intención de realizar declaraciones, por expreso deseo de la paciente. Así pasaron los días y sin previo aviso Kate Middleton abandonó la clínica y se instaló en Adelaide Cottage, en Windsor, para estar bajo el cuidado de su marido, el príncipe Guillermo, y sus tres hijos. Pero el pasado fin de semana decidió emplazar su recuperación al lado de su suegro, el rey Carlos III, para así no competir en atenciones y cuidado entre la familia. Pero quienes no están dando problemas en cuanto a visitas son los hermanos Middleton, que parecen estar pasándoselo muy bien, mientras Kate recupera la salud perdida.

Mientras que Kate está en Anmer Hall, en Norfolk, su hermana, Pippa Middleton, acaba de ser sorprendida por los paparazzi regalándose unas vacaciones en el Caribe. No estaba sola, sino que se llevó a toda su familia con ella: su marido, James Mathews, así como sus tres hijos, tal y como publican en ‘Daily Mail’ con imágenes de la cuñada del príncipe Guillermo en bikini. No es que no se preocupe por cómo evoluciona su hermana, sino que sabe que está en las mejores manos. De hecho, este viaje y el deseo de disfrutar de los pequeños placeres de la vida evidencian que no hay motivo de preocupación por la salud de Kate Middleton. Estas semanas en las que no se han ofrecido detalles de su estado, las especulaciones alimentaban los miedos. Ahora parece que todo marcha según lo esperado.

Pippa Middleton y su familia ha emplazado sus días de asueto en San Bartolomé, aprovechando que sus suegros son dueños de uno de sus complejos hoteleros, concretamente, el hotel Eden Roc. Pero si estas imágenes de la hermana de Kate en el Caribe han suscitado ciertas habladurías, ya lo hizo James Middleton cuando optó por el frío y se marchó a esquiar en la nieve con su mujer y su hijo. “Nuestra primera aventura con Inigo y los perros. Desde que Alizée estaba embarazada he estado esperando el día en que pudiéramos emprender nuestra primera aventura”, escribía el joven sin hacer alusión alguna a su hermana, que días antes había sido operado de un mal que no han querido desvelar.