Kate Middleton publica una foto inédita para reflexionar sobre su cáncer

Kate Middleton no ha quiero permanecer ajena a una jornada tan importante y relevante para ella y millones de personas de todo el mundo. Este martes 4 de febrero está fijado en el calendario como el Día Mundial contra el Cáncer y ella, después de batallar contra esta enfermedad, no ha querido permanecer en silencio. Sabe que su figura pública supone un exclusivo altavoz para hacer que sus palabras sean replicadas por medio planeta, de ahí que haya querido compartir con sus seguidores un mensaje de apoyo y aliento a quienes están en mitad de su particular batalla. “No olvides cuidar todo lo que hay más allá de la enfermedad”, ha sido el consejo a modo de reflexión que la mujer del príncipe Guillermo ha dejado en su cuenta personal de redes sociales.

Kate Middleton Redes sociales

Uno de los detalles que más cariño ha despertado entre los usuarios de redes sociales que se han topado con su fotografía es saber quién ha tomado la foto. Quizá no sea la mejor instantánea de Kate Middleton, pero sí una de las más especiales al ponerse frente al objetivo de su propio hijo pequeño, el príncipe Louis de Gales. Así le ha querido reconocer el mérito la orgullosa mamá, que parece estar compartiendo con su vástago de seis años su pasión por la fotografía. De ahí que se echasen al bosque a reconectar con la naturaleza, atesorar bonitos recuerdos y, como prueba, inmortalizarlos con su cámara para completar su álbum privado. Ese del que ha salido esta imagen inédita que está cosechando muy buena acogida por todos, unos fijándose en la estampa y otros reparando en el sabio consejo ofrecido por la princesa, después de haber plantado cara al cáncer.

Kate Middleton quiso refugiarse en su familia cuando tuvo su diagnóstico y optó por batallar con discreción. Sin embargo, la presión mediática le hizo confesar que padecía cáncer, aunque nunca ha querido ponerle nombre y apellidos, dejando como un misterio detalles como su tipología o el tratamiento a seguir. Quería proteger a sus hijos de la información a la que pudiesen tener acceso, pero especialmente saborear cada instante que pudiese con ellos. Por fortuna, el pasado mes de enero anunció que su cáncer estaba en remisión, buena nueva que ofreció al mundo cuando visitó el Hospital Royal Marsden de Londres, centro en el que ella emplazó su propio tratamiento. Una visita oficial en solitario que afrontó al poco de recuperar la actividad en su agenda oficial, queriendo reservar un hueco al equipo médico en su regreso a la vida pública para agradecerles cómo le habían salvado la vida.

Kate Middleton. Gtres

“Entrar por la puerta principal aquí, después de haber hecho tantas visitas privadas y tranquilas, en realidad es bastante agradable”, reconocía Kate Middleton. Desvelaba así que este centro médico había sido el elegido para plantar frente a su enfermedad. Aseguraba además seguir “centrada en la recuperación”, pues ponía de relieve que “cualquier que haya sufrido un diagnóstico de cáncer lleva tiempo adaptarse a una nueva normalidad. Sin embargo, estoy deseando que llegue un año lleno de satisfacciones”. Así parece que está siendo, relajando el celo con el que ha tratado el tema en los últimos meses y compartiendo pequeños detalles de su intimidad, como puede ser este paseo con su hijo Louis, el pequeño príncipe fotógrafo que disparó la cámara para inmortalizar a su mamá en un momento en el que se la ve sentirse en plenitud.