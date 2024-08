Kate Middleton vuelve a reaparecer inesperadamente en público: todos los detalles

Kate Middleton ha sorprendido con una nueva reaparición en público este domingo: la princesa de Gales ha sido fotografiada acudiendo al servicio religioso Crathie Kirk junto a su marido, el príncipe Guillermo. Dentro de un vehículo, conducido por su esposo, se ha podido ver a Kate Middleton con un semblante relajado y sonriente, ocupando el asiento de copiloto y charlando de manera animada con él. A la iglesia también se han presentado el rey Carlos III y la reina Camila, además del duque y la duquesa de Edimburgo junto a su hijo, Tim Lawrence.

Kate Middleton The Sun

En esta nueva aparición Kate Middleton ha lucido un sombrero de fieltro y de lana marrón oscuro con plumas, de Hicks & Brown, valorado en 116 euros, que ha combinado con una chaqueta beige de cuadros. Tal y como ella misma confesó, está deseando retomar su agenda y su rutina diaria, sin embargo, debe esperar a recomponerse como le aconsejan los médicos.

Wimbledon, su última reaparición

Kate Middleton no había vuelto a acudir a un acto público desde el torneo de Wimbledon. Allí, asistió junto a su hija Charlotte y su hermana, Pipa Middleton y fue la encargada de entregar el premio en la final masculina a Carlos Alcaraz. La princesa de Gales es patrona de la All England Lawn Tennis and Croquet Club y gran aficionada al tenis. De hecho, el año pasado ella repitió otorgándole el el trofeo de ganador al tenista de El Palmar tras su primera victoria en la catedral del tenis.

Kate Middleton, la princesa Charlotte y Carlos Alcaraz GTRES

Además, hace dos semanas protagonizó,un vídeo grabado junto al príncipe Guillermo en el que le dedicaron unas palabras al equipo olímpico británico que participó en las olimpiadas de París.