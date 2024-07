Así ha cambiado el cáncer a Kate Middleton, según quien mejor la conoce

Todas las miradas y atenciones continúan puestas en Kate Middletony su recuperación frente al cáncer, a pesar de que su reaparición ha ofrecido cierta tranquilidad. Primero fue su regreso triunfal en ‘Trooping the Colour’ para después repetir la oportunidad de sentir el calor del público en Wimbledon, acudiendo a la final y entregándole el trofeo a Carlos Alcaraz. Sin embargo, ella misma ha dejado claro que sus apariciones públicas son y serán anecdóticas, que “aún no estoy fuera de peligro” y que tiene “días buenos y días malos” y que el tratamiento sigue siendo lo único en lo que debe centrarse durante un tiempo. Algo sobre lo que ha arrojado más luz su biógrafo personal, Robert Jobson, despejando algunas incógnitas.

Kate Middleton en la final de Wimbledon 2024. Gtres

La primera de ellas es cuándo volveremos a ver a la mujer del príncipe Guillermo ante las cámaras, ya sea en un acto oficial o en otro de carácter más privado. El hombre de confianza de la princesa ha sido contundente al negar tal posibilidad, al menos durante los meses de verano. Y es que no cree que vaya a mostrarse de nuevo en público hasta pasado unos meses: "Solía vivir su vida según el calendario real. Ahora vive su vida y el calendario la sigue. Ella regresará, pero tener una experiencia como esa cambia tu perspectiva y prioridades en la vida”, asegura en conversación con la revista ‘People’. Y es que Jobson, que conoce muy bien a Kate Middleton, casi como si estuviese dentro de sus propios pensamientos, sabe que ahora lo que prima es su salud, así como la protección emocional de su marido y sus tres hijos.

“Estar con su familia y ser ella misma le dará energía. Tendrá suficiente tiempo para concentrarse en su recuperación. Ella ha pasado por algo terrible y estresante y es importante celebrar los pequeños éxitos que te dan el coraje y la energía para seguir adelante”, añade. Y es que sabe muy bien el desasosiego que siente la nuera del rey Carlos III de Inglaterra desde que fuese diagnosticada de cáncer en enero, cuando fue sometida a una misteriosa “cirugía abdominal” de la que nada se explicó durante dos meses, hasta que llegó el diagnóstico viral. Pero Robert Jobson ha seguido muy de cerca los pasos de ella y tener detalles de primera mano de los avances de su tratamiento. Así lo demostró cuando le tocó anunciar que su recuperación no estaba siguiendo los parámetros esperados.

Kate Middleton en Trooping the Colour Gtres

Es más, poco después incluso adelantó que Kate Middleton seguía recibiendo el mismo tratamiento, a la espera de que tuviese un mejor resultado, como así se estaba comprobando: “La princesa de Gales se encuentra ahora en más de la mitad de su periodo de convalecencia. Por lo que he oído, Kate ha vuelto a adoptar una rutina y está funcionando bien, pero no quiere apurar las cosas”. De ahí que ahora haya decidido dejarse llevar según se despierte, aprovechando los días buenos para disfrutar de sus hijos, con planes en familia, aunque sean en su refugio, pero sobrellevando los días malos como mejor se pueda. Esto le limita mucho sumarse a eventos de la agenda oficial en la que su presencia era habitual año tras año. Tan solo puede decidirlo un día antes de su celebración, pero según su biógrafo, este verano no tendremos más ocasiones para verla en público ante las cámaras, sino que se centrará en exclusiva en ganarle la batalla al cáncer.